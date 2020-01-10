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      "Нафтогаз" подасть до суду нові позови проти Росії

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      Юрій Вітренко заявив про підготовку "Нафтогазом" нових судових позовів проти Росії / Getty Images

      "Нафтогаз України" подає оновлені позови проти Росії до Третейського суду Гааги. Компанія планує зобов'язати Росію виплатити понад 7 мільярдів доларів компенсації за захоплення активів в окупованому Криму.

      "Ми подаємо зараз оновлені позови проти Росії за втрату можливості використовувати наше майно в Криму. І там велика сума вимог – 5 мільярдів доларів без урахування відсотків. Але з відсотками це вже більше 7 мільярдів доларів", – розповів в інтерв'ю LIGA.net виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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      Він додав, що розраховує на рішення суду наприкінці 2020 або в 2021 році.

      Зауважимо, що 30 грудня "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на 5 років та домовились про врегулювання та відкликанні у наступні 4 роки судових спорів.

      "Газпром" також погодився і виплатив Україні грошима більше 2,9 мільярда доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

      Проте "Нафтогаз" зобов’язався відкликати позов проти "Газпрому" на 12,25 мільярда доларів.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Юрій Вітренко Нафтогаз Газпром Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Гроші Газ
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