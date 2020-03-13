Вода в Крым: возможно ли восстановить подачу

Подача воды для Крыма стала главной темой последних недель. В соцсетях и в СМИ не утихают разговоры о возможном возобновлении водоснабжения на полуостров. Подбросил дров в костер и премьер-министр Денис Шмыгаль, который сразу после своего назначения заявил, что Украина должна подавать воду в Крым. Позже он объяснил, что воду полуострову Украина не будет поставлять, пока Крым оккупирован.

После аннексии полуострова активисты и фермеры перегородили русло Северо-Крымского канала подручными средствами. Вскоре решение о прекращении водоснабжения приняли на государственном уровне.

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Сейчас Каховский магистральный канал и Северо-Крымский канал планируют объединить в единое публичное акционерное общество "Воды Таврии". Это означает, что приватизируют 2 магистральных канала Херсонщины для облегчения процедуры подачи воды в Крым. Сейчас Северо-Крымский канал находится в государственной собственности. Однако в 2019 году со стратегического предприятия сняли табу на приватизацию.

Председатель Херсонской ОГА рассказал, что будет целесообразно создать национальное акционерное общество по примеру "Нафтогаза", которое бы занималось развитием орошения.

Что известно о "Нафтогазе"Группа "Нафтогаз Украины" является крупнейшей национальной компанией Украины. Итак, свою чистую прибыль она платит государству.



Ранее председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии по выплате больших премий и зарплат. В частности, премии в 1% топменеджменту "Нафтогаза" от уплаченных "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов. По мнению Коболева, через приватизацию компании государство улучшит корпоративное управление и получит еще больше прибыли.

На Северо-Крымском канале государство начало строить плотину в 2015 году. Сооружение должно было защитить от прорыва воды, к тому же предусматривало возможность открыть воду для Крыма. Впрочем, строительство плотины законсервировано уже 5 год, потому что государство не дает для этого денег.

Поставка воды на полуостров абсолютно невозможна. Технически, дамба не введена в эксплуатацию, то есть, она не достроена,

– заявил начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко.

Поэтому водоснабжения на полуостров возможно только, если плотину достроят, а Северо-Крымский канал приватизируют.

Для справки: Северо-Крымский канал – оросительно-обводнительный канал на юге Украины, соединяющей Херсонскую область и Крым. Воду брал в Днепре из Каховского водохранилища, и до 2014 года обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии полуострова Россией канал не функционирует.

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