У Зеленского прокомментировали, возможность водоснабжения Крыма

Представительство президента неоднократно четко выражало свою позицию о том, что поставки воды в Крым не произойдет до полной деоккупации. Подача воды на территорию оккупированного полуострова будет способствовать продолжению оккупации Крыма, пребыванию оккупантов на территории, поддержке военных баз.

Поэтому никакой воды до деоккупации – это четкий месседж, который неоднократно выражала власть. Об этом в программе "О главном" на 24 канале сообщила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

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Она отметила, если у РФ появятся дополнительные деньги, она будут их тратить на усиление военных баз на территории Крыма. Это будет способствовать нарушению прав человека в Крыму, притеснений как украинского, так и коренного крымскотатарского населения.

Справка. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов в аннексированном Крыму. Однако в случае необходимости воду для питья украинцев будут поставлять.

По словам Тамила Ташева, позиция премьер-министра Украины не является официальной. Добавила, что для нужд украинцев, проживающих на оккупированной территории, подается достаточное количество воды. Именно поэтому ее не будут поставлять в Крым.

Она обїяснила, что технически невозможно отсоединить воду, которую будут получать граждане, и которая будет идти для нужд сельского хозяйства или военных баз.

Поэтому никакой воды до деоккупации,

– рассказала Тамила Ташева.

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