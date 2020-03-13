У Зеленского прокомментировали, возможность водоснабжения Крыма
Представительство президента неоднократно четко выражало свою позицию о том, что поставки воды в Крым не произойдет до полной деоккупации. Подача воды на территорию оккупированного полуострова будет способствовать продолжению оккупации Крыма, пребыванию оккупантов на территории, поддержке военных баз.
Поэтому никакой воды до деоккупации – это четкий месседж, который неоднократно выражала власть. Об этом в программе "О главном" на 24 канале сообщила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.
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Она отметила, если у РФ появятся дополнительные деньги, она будут их тратить на усиление военных баз на территории Крыма. Это будет способствовать нарушению прав человека в Крыму, притеснений как украинского, так и коренного крымскотатарского населения.
Справка. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов в аннексированном Крыму. Однако в случае необходимости воду для питья украинцев будут поставлять.
По словам Тамила Ташева, позиция премьер-министра Украины не является официальной. Добавила, что для нужд украинцев, проживающих на оккупированной территории, подается достаточное количество воды. Именно поэтому ее не будут поставлять в Крым.
Она обїяснила, что технически невозможно отсоединить воду, которую будут получать граждане, и которая будет идти для нужд сельского хозяйства или военных баз.
Поэтому никакой воды до деоккупации,
– рассказала Тамила Ташева.
Проблемы с поставками воды в Крым: коротко
- До 2014 году Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде. Ее подавали через 400-километровый Северо-Крымский канал, однако после аннексии Украины водоснабжения прекратила.
- Кризис с водой в Крыму наступил в 2018 году. Тогда полуостров накрыла сильная засуха. В частности, пересохла одна из крупнейших рек Крыма – Биюк-Карасу.
- Из-за недостатка пресной воды почвы на полуострове становятся засоленными и неплодородными. А в января 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90-100 дней.