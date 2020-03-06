Шмыгаль объяснил, кому в Крым могут поставлять воду из Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов в аннексированном Крыму. Однако в случае необходимости украинцам воду для питья поставлять будут.

Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в очередной раз объяснил свои слова о поставках воды в аннексированный Крым. Премьер просит не "политизировать эти вещи" и не манипулировать.

Между тем В оккупированном Крыму отреагировали на слова Шмыгаля о поставках воды

Мы будем поставлять в случае необходимости украинцам воду для питья – хоть канистрами, хоть цистернами, хоть бутылями,

– заверил Шмыгаль.

Политик считает, что это наш долг перед украинцами в ​​Крыму. Шмыгаль подчеркнул, что о поставках воды для промышленных и военных объектов речь не идет.

Заметим, что согласно международному праву, всю ответственность за политику безопасности и гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях несет государство-оккупант. Соответственно вопрос с поставкой воды в оккупированный Крым должна решать Россия – вплоть до деоккупации полуострова.

Что известно о проблемах с водой в Крыму

До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде;

Кризис с водой в Крыму наступил в 2018 году после сильной засухи;

В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней

В РФ традиционно делали вид, что проблем нет;

В правительстве Алексея Гончарука отрицали возможность поставки воды до деоккупации Крыма;

Мнение украинцев по этому вопросу разделилось.

Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова – читайте в материале 24 канала.