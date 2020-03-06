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      Шмыгаль объяснил, кому в Крым могут поставлять воду из Украины

      - Читати новину українською

      Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов в аннексированном Крыму. Однако в случае необходимости украинцам воду для питья поставлять будут.

      Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в очередной раз объяснил свои слова о поставках воды в аннексированный Крым. Премьер просит не "политизировать эти вещи" и не манипулировать.

      Между тем В оккупированном Крыму отреагировали на слова Шмыгаля о поставках воды

      Мы будем поставлять в случае необходимости украинцам воду для питья – хоть канистрами, хоть цистернами, хоть бутылями,
      – заверил Шмыгаль.

      Политик считает, что это наш долг перед украинцами в ​​Крыму. Шмыгаль подчеркнул, что о поставках воды для промышленных и военных объектов речь не идет.

      Заметим, что согласно международному праву, всю ответственность за политику безопасности и гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях несет государство-оккупант. Соответственно вопрос с поставкой воды в оккупированный Крым должна решать Россия – вплоть до деоккупации полуострова.

      Что известно о проблемах с водой в Крыму

      • До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде;
      • Кризис с водой в Крыму наступил в 2018 году после сильной засухи;
      • В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней
      • В РФ традиционно делали вид, что проблем нет;
      • В правительстве Алексея Гончарука отрицали возможность поставки воды до деоккупации Крыма;
      • Мнение украинцев по этому вопросу разделилось.

      Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова – читайте в материале 24 канала.

       
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости России Украина – Россия Новое правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль Вода в Крыму Аннексия Крыма Новости Крыма
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