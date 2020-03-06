В оккупированном Крыму отреагировали на слова Шмыгаля о поставках воды

Премьер-министр Украины заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым – это Украина. Впоследствии политик уточнил, что этот вопрос невозможно решить до деоккупации полуострова. Власть оккупантов не советует крымчанам надеяться на поставку воды с Украины.

Так называемый "вице-спикер крымского парламента" Владимир Бобков заявил, что рассчитывать на поставку воды с Украины не стоит, учитывая оговорки украинского премьер-министра "о поставках воды в Крым как территорию Украины", сообщает "РИА Новости".

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Пока у меня есть абсолютная уверенность, что дальше каких-то точечных заявлений дело не пойдет. Мы прекрасно пониманием, что вопрос поставок воды в Крым – это предмет межгосударственных договоренностей между Украиной и Россией,

– считает так называемый "политик".

В то же время Бобков сказал, что приветствует "изменение тональности официальных лиц, которая постепенно меняется в сторону потепления и нормализации отношений с Крымом". По его словам, еще 3 – 4 года назад было сложно даже представить, чтобы "вообще кто-то заикнулся о поставках воды на уровне официальных лиц Украины".

Справка. Согласно международному праву, всю ответственность за политику безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных территориях несет государство-оккупант. Соответственно, вопрос с поставкой воды в оккупированный Крым должна решать Россия – вплоть до деоккупации полуострова.

Проблемы с водой в Крыму: что известно

До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде;

Кризис с водой в Крыму наступил в 2018 году. Тогда полуостров накрыла сильная засуха;

В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней

В этом вопросе украинский политикум и общество разделились на два лагеря: одни говорят, что Украина должна обеспечить своих граждан на оккупированной территории водой, другие – что это только поможет оккупантам хорошо чувствовать себя на оккупированной ими территории;

В правительстве Алексея Гончарука отрицали возможность поставки воды до деоккупации Крыма.

Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова – читайте в материале 24 канала.