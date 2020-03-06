В окупованому Криму відреагували на слова Шмигаля про постачання води

Прем’єр-міністр України заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим – це Україна. Згодом політик уточнив, що це питання неможливо вирішити до деокупації півострова. Влада окупантів не радить кримчанам сподіватися на поставку води з України.

Так званий "віцеспікер кримського парламенту" Володимир Бобков заявив, що розраховувати на поставку води з України не варто з огляду на застереження українського прем'єра-міністра "про постачання води до Криму як територію України", повідомляє видання "РИА Новости".

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Поки у мене є абсолютна впевненість, що далі якихось точкових заяв справа не піде. Ми прекрасно розуміємо. що питання постачання води до Криму – це предмет міждержавних домовленостей між Україною і Росією,

– вважає так званий "політик".

Водночас Бобков сказав, що вітає "зміну тональності офіційних осіб, яка поступово змінюється в бік потепління і нормалізації відносин з Кримом". За його словами, ще 3 – 4 роки тому було складно навіть уявити, щоб "взагалі хтось заїкнувся про постачання води на рівні офіційних осіб України".

Довідка. Згідно з міжнародним правом, усю відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несе держава-окупант. Відповідно питання з постачанням води в окупований Крим мала б вирішувати Росія – впритул до деокупації півострова.

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