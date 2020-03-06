В окупованому Криму відреагували на слова Шмигаля про постачання води
Прем’єр-міністр України заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим – це Україна. Згодом політик уточнив, що це питання неможливо вирішити до деокупації півострова. Влада окупантів не радить кримчанам сподіватися на поставку води з України.
Так званий "віцеспікер кримського парламенту" Володимир Бобков заявив, що розраховувати на поставку води з України не варто з огляду на застереження українського прем'єра-міністра "про постачання води до Криму як територію України", повідомляє видання "РИА Новости".
Зверніть увагу Ми хотіли б, але не можемо, – Шмигаль пояснив свої слова про подачу води в Крим
Поки у мене є абсолютна впевненість, що далі якихось точкових заяв справа не піде. Ми прекрасно розуміємо. що питання постачання води до Криму – це предмет міждержавних домовленостей між Україною і Росією,
– вважає так званий "політик".
Водночас Бобков сказав, що вітає "зміну тональності офіційних осіб, яка поступово змінюється в бік потепління і нормалізації відносин з Кримом". За його словами, ще 3 – 4 роки тому було складно навіть уявити, щоб "взагалі хтось заїкнувся про постачання води на рівні офіційних осіб України".
Довідка. Згідно з міжнародним правом, усю відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несе держава-окупант. Відповідно питання з постачанням води в окупований Крим мала б вирішувати Росія – впритул до деокупації півострова.
Проблеми з водою у Криму: що відомо
- До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді;
- Криза з водою у Криму настала у 2018 році. Тоді півострів накрила сильна засуха;
- У січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів;
- У цьому питанні український політикум і суспільство розділилися на два табори: одні кажуть, що Україна має забезпечити своїх громадян на окупованій території водою, інші – що це лише допоможе окупантам добре почуватися на окупованій ними території;
- В уряді Олексія Гончарука заперечували можливість постачання води до деокупації Криму.
Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова – читайте у матеріалі 24 каналу.
Вибір редакції
-
Спальня в японському стилі: матеріали, кольори та поради щодо оформлення – фотосьогодні , 13:01
-
Депутат від ОПЗЖ Волошин зустрічався з зараженим коронавірусом французьким депутатомсьогодні , 12:55
-
Бути чи ні: в Роттердамі роздумують, що робити з Євробаченням-2020 через коронавіруссьогодні , 12:44