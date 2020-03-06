Шмигаль пояснив, кому в Крим можуть постачати воду з України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Україна не буде постачати воду для промислових і військових об’єктів в анексованому Криму. Однак в разі необхідності українцям воду для пиття постачати будуть.
Денис Шмигаль під час години запитань до уряду вкотре пояснив свої слова про постачання води до анексованого Криму. Прем'єр просить не "політизувати ці речі" і не маніпулювати.
Тим часом В окупованому Криму відреагували на слова Шмигаля про постачання води
Ми будемо постачати в разі необхідності українцям воду для пиття – хоч каністрами, хоч цистернами, хоч бутлями,
– запевнив Шмигаль.
Політик вважає, що це наш обов'язок перед українцями в Криму. Шмигаль наголосив, що про постачання води для промислових і військових об’єктів не йдеться.
Зауважимо, що згідно з міжнародним правом, усю відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несе держава-окупант. Відповідно питання з постачанням води в окупований Крим мала б вирішувати Росія – впритул до деокупації півострова.
Денис Шмигаль пояснив ситуацію з постачанням води у Крим:
Що відомо про проблеми з водою у Криму
- До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді;
- Криза з водою у Криму настала у 2018 році після сильної засухи;
- У січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів;
- У РФ традиційно вдавали, що проблем немає;
- В уряді Олексія Гончарука заперечували можливість постачання води до деокупації Криму;
- Думка українців щодо цього питання розділилася.
Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова – читайте у матеріалі 24 каналу.