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      Джемилев объяснил, для чего оккупантам в Крыму на самом деле нужна вода

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      Проукраинские граждане в оккупированном Россией Крыму против снятия блокады и поставки воды на полуостров. Ее хватает для населения, но не хватает для военных объектов.

      Военных объектов в оккупированном Крыму огромное количество, об этом сказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщает "Громадское радио".

      Интересно В оккупированном Крыму отреагировали на слова Шмыгаля о поставках воды

      Кроме того, оккупационная администрация развернула огромное строительство жилья для переселенцев из России. Джемилев отмечает, что таких там – не меньше полумиллиона, хотя в отчете ООН говорится о 140 тысячах.

      Новоназначенный премьер-министр сказал, что нужно подавать воду в гуманитарных целях, так как там наши граждане. Как раз наши проукраинские граждане против того, чтобы снимать блокаду и давать воду. Просто этот человек не знает, какие там настроения у людей,
      – рассказал он.

      В то же время постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич добавил, что "рассматривать вариант возвращения воды до деоккупации нецелесообразно".

      Проблемы с водой в Крыму и заявления Шмыгаля

      • До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде. Кризис с водой в Крыму наступил в 2018 году. Тогда полуостров накрыла сильная засуха;
      • В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что положение с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней;
      • В этом вопросе украинский политикум и общество разделились на два лагеря: одни говорят, что Украина должна обеспечить своих граждан на оккупированной территории водой, другие – что это только поможет оккупантам хорошо чувствовать себя на оккупированной ими территории.

      В правительстве Алексея Гончарука отрицали возможность возобновления поставки воды до деоккупации Крыма. Между тем новый премьер сразу после назначения заявил, что "нужно подавать воду в оккупированный Крым, потому что там живут украинцы". Впоследствии он объяснил, что воду не будут поставлять для промышленных и военных нужд, а только лишь украинцам для питья.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Мустафа Джемилев Аннексия Крыма Новости политики Экология
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