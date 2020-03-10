Джемилев объяснил, для чего оккупантам в Крыму на самом деле нужна вода

Проукраинские граждане в оккупированном Россией Крыму против снятия блокады и поставки воды на полуостров. Ее хватает для населения, но не хватает для военных объектов.

Военных объектов в оккупированном Крыму огромное количество, об этом сказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщает "Громадское радио".

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Кроме того, оккупационная администрация развернула огромное строительство жилья для переселенцев из России. Джемилев отмечает, что таких там – не меньше полумиллиона, хотя в отчете ООН говорится о 140 тысячах.

Новоназначенный премьер-министр сказал, что нужно подавать воду в гуманитарных целях, так как там наши граждане. Как раз наши проукраинские граждане против того, чтобы снимать блокаду и давать воду. Просто этот человек не знает, какие там настроения у людей,

– рассказал он.

В то же время постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич добавил, что "рассматривать вариант возвращения воды до деоккупации нецелесообразно".

Проблемы с водой в Крыму и заявления Шмыгаля

До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде. Кризис с водой в Крыму наступил в 2018 году. Тогда полуостров накрыла сильная засуха;

В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что положение с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней;

В этом вопросе украинский политикум и общество разделились на два лагеря: одни говорят, что Украина должна обеспечить своих граждан на оккупированной территории водой, другие – что это только поможет оккупантам хорошо чувствовать себя на оккупированной ими территории.

В правительстве Алексея Гончарука отрицали возможность возобновления поставки воды до деоккупации Крыма. Между тем новый премьер сразу после назначения заявил, что "нужно подавать воду в оккупированный Крым, потому что там живут украинцы". Впоследствии он объяснил, что воду не будут поставлять для промышленных и военных нужд, а только лишь украинцам для питья.