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      Джемілєв пояснив, на що окупантам в Криму насправді потрібна вода

      - Читать новость на русском
      Джемілєв прокоментував заяви про можливе посиачання води в окупований Крим / president.gov.ua

      Проукраїнські громадяни у окупованому Росією Криму проти зняття блокади і постачання води на півострів. Її вистачає для населення, але бракне для військових об’єктів.

      Воєнних об’єктів в окупованому Криму величезна кількість, про це сказав лідер кримськотатарського народу Мустафи Джемілєв, повідомляє "Громадське радіо".

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      Окрім того, окупаційна адміністрація розгорнула величезне будівництво житла для переселенців з Росії. Джемілєв зазначає, що таких там – не менше пів мільйона, хоча у звіті ООН йдеться про 140 тисяч.

      Новопризначений прем’єр-міністр сказав, що потрібно подавати воду в гуманітарних цілях, бо там наші громадяни. Якраз наші проукраїнські громадяни проти того, щоб знімати блокаду і давати воду. Просто ця людина не знає, які там настрої у людей,
      – розповів він.

      Джемілєв також наголосив, що для таких цілей насправді окупантам потрібна вода.

      Водночас постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич додав, що "розглядати варіант повернення води до деокупації не є доцільним".

      Проблеми з водою у Криму та заяви Шмигаля

      • До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді. Криза з водою у Криму настала у 2018 році. Тоді півострів накрила сильна засуха;
      • У січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів;
      • У цьому питанні український політикум і суспільство розділилися на два табори: одні кажуть, що Україна має забезпечити своїх громадян на окупованій території водою, інші – що це лише допоможе окупантам добре почуватися на окупованій ними території.

      В уряді Олексія Гончарука заперечували можливість відновлення постачання води до деокупації Криму. Натомість новий прем'єр відразу після призначення заявив, що "потрібно подавати воду до окупованого Криму, бо там живуть українці". Згодом він пояснив, що воду не постачатимуть для промислових і військових потреб, а лише українцям для пиття.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Мустафа Джемілєв Анексія Криму Новини політики Екологія
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