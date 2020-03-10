Джемілєв пояснив, на що окупантам в Криму насправді потрібна вода

Проукраїнські громадяни у окупованому Росією Криму проти зняття блокади і постачання води на півострів. Її вистачає для населення, але бракне для військових об’єктів.

Воєнних об’єктів в окупованому Криму величезна кількість, про це сказав лідер кримськотатарського народу Мустафи Джемілєв, повідомляє "Громадське радіо".

Цікаво В окупованому Криму відреагували на слова Шмигаля про постачання води

Окрім того, окупаційна адміністрація розгорнула величезне будівництво житла для переселенців з Росії. Джемілєв зазначає, що таких там – не менше пів мільйона, хоча у звіті ООН йдеться про 140 тисяч.

Новопризначений прем’єр-міністр сказав, що потрібно подавати воду в гуманітарних цілях, бо там наші громадяни. Якраз наші проукраїнські громадяни проти того, щоб знімати блокаду і давати воду. Просто ця людина не знає, які там настрої у людей,

– розповів він.

Джемілєв також наголосив, що для таких цілей насправді окупантам потрібна вода.

Водночас постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич додав, що "розглядати варіант повернення води до деокупації не є доцільним".

Проблеми з водою у Криму та заяви Шмигаля