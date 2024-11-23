До 15 листопада було проведено аудит критичних підприємств. Частину визнали такими, що не мають права на бронювання працівників. 24 Канал з посиланням на Економічну правду передає основні зміни.

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Що змінилося в новому порядку бронювання

Тепер обов'язковими критеріями для визнання підприємства критично важливим є відсутність заборгованості по сплаті податків та ЄСВ, а також середня зарплата працівників за останній квартал не менше мінімальної, помноженої на коефіцієнт 2,5.

Орган, який прийняв рішення надати підприємству статус критичного, буде моніторити діяльність заброньованого бізнесу. А центральні органи виконавчої влади та обласні адміністрації (у тому числі Київська та Севастопольська міські ОВА) мають переглянути рішення про визначення підприємств критично важливими протягом трьох місяців.

Основні зміни для бізнесу:

критичність підприємства будуть погоджувати з Мінекономіки та Міноборони;

бронювання військовозобов'язаних здійснюють лише через Дію;

відстрочки від призову, які надало Мінекономіки або які надали через Дію, чинні до закінчення строку, але не довше ніж до 28.02.2025;

рішення про критичність підприємств, термін яких спливає до 30.11.2024, продовжують до 31.12.2024;

за окремим рішенням міністра оборони можна забронювати понад 50% військовозобов'язаних;

у загальній кількості військовозобов'язаних, яких пропонують до бронювання, не враховують військовозобов'язаних жінок;

для бронювання зарплата військовозобов'язаних за останні 3 місяці останнього звітного кварталу має бути не менше мінімальної, помноженої на 2,5;

у донорських проєктах можна бронювати до 50% працівників, безпосередньо залучених до виконання завдань;

підприємства подають дані про працівників у Пенсійний фонд не пізніше наступного дня після змін у трудових відносинах;

бронювання анулюють, якщо зарплата працівника менша за визначений рівень;

анулювання можна оформити через Дію.

У тексті постанови наведено й інші причини для анулювання відстрочки. Наприклад, якщо підприємство завершило надавати послуги чи виконувати роботи для ЗСУ, було ліквідовано або якщо його перестали визнавати критичним.

Цікаво! Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що з 1 грудня електронне бронювання в Дії стане можливим і для тих підприємств, які не мали такої можливості раніше. Але це все одно стосується не будь-якого бізнесу, а лише критичного.