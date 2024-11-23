Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони з цифровізації Катерину Черногоренко. Зазначається, що також відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.

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Як працюватиме електронне бронювання

Кабмін змінив критерії бронювання військовозобов'язаних та критерії для отримання підприємствами статусу критичності. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже заявляв, що всі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через Дію.

1 грудня ми хочемо відкрити можливість забронювати абсолютно для всіх бізнесів, незалежно від того, чи була відкрита ця можливість раніше,

– пояснила Катерина Черногоренко.

Важливо! Йдеться лише про компанії, які отримали статус критичності, а не всі бізнеси.

За словами заступниці міністра, при запуску електронного бронювання її змотивували звернення засновників компаній, зокрема технологічних, які допомагають армії чи підтримують економіку нашої країни. Черногоренко додала, що після цифровізації бронювання працівники ТЦК зможуть зосередитися на "генерації" мобілізації.

До слова, Катерина Черногоренко також розповіла, що в застосунку Резерв+ планують створити функціонал сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Однак спочатку відповідний законопроєкт мають ухвалити депутати.