Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, передає 24 Канал. За її словами, наразі вже є технічне розуміння цього питання.

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Коли сплата штрафів у Резерв+ стане доступною

За законом, військовозобов'язані, які порушили військовий облік, можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 000 гривень. Однак зараз такий штраф неможливо сплатити в електронному форматі.

Ми хочемо зробити в Резерв+ функціонал сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію,

– заявила Катерина Черногоренко.

Заступниця міністра наголосила, що технічна можливість для реалізації сплати штрафів у Резерв+ є. Також був розроблений законопроєкт, за яким людина, яка добровільно емітує квитанцію, отримує 50% знижки на штраф – за аналогією з порушенням правил дорожнього руху.

За словами Черногоренко, якщо депутати приймуть відповідний законопроєкт до кінця року, то на початку наступного року в Резерв+ вже буде така функція.