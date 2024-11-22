Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает 24 Канал. По ее словам, сейчас уже есть техническое понимание этого вопроса.

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Когда уплата штрафов в Резерв+ станет доступной

По закону, военнообязанные, нарушившие воинский учет, могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 000 гривен. Однако сейчас такой штраф невозможно оплатить в электронном формате.

Мы хотим сделать в Резерв+ функционал уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию,

– заявила Екатерина Черногоренко.

Заместитель министра отметила, что техническая возможность для реализации уплаты штрафов в Резерв+ есть. Также был разработан законопроект, по которому человек, который добровольно эмитирует квитанцию, получает 50% скидки на штраф – по аналогии с нарушением правил дорожного движения.

По словам Черногоренко, если депутаты примут соответствующий законопроект до конца года, то в начале следующего года в Резерв+ уже будет такая функция.