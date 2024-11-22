Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони з цифровізації Катерину Черногоренко.

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Чи планують запровадити "трекінг повісток"

Зараз нерідко трапляються ситуації, коли людина не знає, що на пошті її чекає лист з викликом до ТЦК, адже ТЦК не сповістив про направлену повістку. Також можуть бути випадки, коли повістка надіслана не на ту адресу, що вказана при оновленні даних.

Подібні проблеми вирішив би "трекінг повістки" – тобто відображення у застосунку Резерв+ етапів надсилання повістки.

Це вирішить детальний статус та номер документу. Треба аналізувати ситуацію, якщо це критичний кейс… для прозорості відносин з державою. Це tricky question (важке питання) для нас, адже ми маємо позицію, що не робимо електронні повістки у Резерв+,

– пояснила Катерина Черногоренко.

Варто зазначити, що заступниця міністра не анонсувала функцію "трекінгу" у майбутньому. Водночас вона пообіцяла працювати над можливістю відображення повідомлень про зміни в особовій справі.

До слова, раніше стало відомо, що в застосунку Резерв+ планують створити функціонал сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Однак спочатку депутати мають ухвалити відповідний законопроєкт.