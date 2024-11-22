Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны по цифровизации Екатерину Черногоренко.

Читайте также Штрафы в Резерв+, трекинг повестки и е-бронирование: что будет с военным учетом в Украине

Планируют ли ввести "трекинг повесток"

Сейчас нередко случаются ситуации, когда человек не знает, что на почте его ждет письмо с вызовом в ТЦК, ведь ТЦК не известил о направленной повестке. Также могут быть случаи, когда повестка отправлена не на тот адрес, указанный при обновлении данных.

Подобные проблемы решил бы "трекинг повестки" – то есть отображение в приложении Резерв+ этапов отправки повестки.

Это решит детальный статус и номер документа. Надо анализировать ситуацию, если это критический кейс... для прозрачности отношений с государством. Это tricky question (трудный вопрос) для нас, ведь мы имеем позицию, что не делаем электронные повестки в Резерв+,

– объяснила Екатерина Черногоренко.

Стоит отметить, что заместитель министра не анонсировала функцию "трекинга" в будущем. В то же время она пообещала работать над возможностью отображения сообщений об изменениях в личном деле.

К слову, ранее стало известно, что в приложении Резерв+ планируют создать функционал уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Однако сначала депутаты должны принять соответствующий законопроект.