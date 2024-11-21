Внаслідок цього рішення тисячі українців знову підлягатимуть мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

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Чому багато підприємств більше не мають статусу критичних

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів каже, що часто після набуття критичності підприємства різко та необґрунтовано зменшували заробітну плату для працівників або лише формально відповідали деяким регіональним критеріям.

Деякі підприємства використовували різні моделі бронювання, щоб понаднормово збільшити кількість заброньованих військовозобов'язаних робітників. Окрім цього, збільшували штатну чисельність після визначення критичності.

Враховуючи те, що кількість заброньованих працівників наразі становить близько мільйона осіб, рішення позбавити деякі підприємства статусу критичних матиме наслідки для десятків тисяч військовозобов'язаних.

Варто зазначити, що бронювання від мобілізації в Україні стане електронним. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, опція стане доступною з 1 грудня 2024 року. Проте заявки можна буде подавати виключно через портал Дія.