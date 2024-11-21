Вследствие этого решения тысячи украинцев снова будут подлежать мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Почему многие предприятия больше не имеют статуса критических

Заместитель министра экономики Виталий Киндратив говорит, что часто после приобретения критичности предприятия резко и необоснованно уменьшали заработную плату для работников или только формально соответствовали некоторым региональным критериям.

Некоторые предприятия использовали различные модели бронирования, чтобы сверхурочно увеличить количество забронированных военнообязанных работников. Кроме этого, увеличивали штатную численность после определения критичности.

Учитывая то, что количество забронированных работников сейчас составляет около миллиона человек, решение лишить некоторые предприятия статуса критических будет иметь последствия для десятков тысяч военнообязанных.

Стоит отметить, что бронирование от мобилизации в Украине станет электронным. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, опция станет доступной с 1 декабря 2024 года. Однако заявки можно будет подавать исключительно через портал Дія.