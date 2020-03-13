У Зеленського прокоментували, чи можливе постачання води в Крим
Представництво президента неодноразово чітко висловлювало свою позицію про те, що постачання води в Крим не відбудеться до повної деокупації. Подання води на територію окупованого півострову сприятиме продовженню окупації Криму, перебуванню окупантів на території, підтримці воєнних баз.
Тому жодної води до деокупації – це чіткий меседж, який неодноразово висловлювала влада. Про це в програмі "Про головне" на 24 каналі повідомила заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.
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Вона зазначила, якщо в РФ з'являться додаткові гроші, вони будуть їх витрачати на посилення військових баз на території Криму. Це буде сприяти порушенню прав людини в Криму, утисків як українського, так і корінного кримськотатарського населення.
Довідка. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Україна не буде постачати воду для промислових і військових об’єктів в анексованому Криму. Однак в разі необхідності воду для пиття українцям постачатимуть.
За словами Таміли Ташевої, позиція прем'єр-міністра України не є офіційною. Додала, що для потреб населення українців, які проживають на окупованій території, подається достатня кількість води. Саме тому її не будуть в Крим.
Вона пояснила, що технічно неможливо від'єднати воду, яку отримуватимуть громадяни, яка буде йти для потреб сільського господарства чи військових баз.
Тому жодної води до деокупації,
– розповіла Таміла Ташева.
Проблеми з постачанням води у Крим: коротко
- До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді. Її подавали через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, однак після анексії Україна водопостачання припинила.
- Криза з водою у Криму настала у 2018 році. Тоді півострів накрила сильна посуха. Зокрема, пересохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу.
- Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими і неродючими. А у січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.