У Зеленського прокоментували, чи можливе постачання води в Крим

Представництво президента неодноразово чітко висловлювало свою позицію про те, що постачання води в Крим не відбудеться до повної деокупації. Подання води на територію окупованого півострову сприятиме продовженню окупації Криму, перебуванню окупантів на території, підтримці воєнних баз.

Тому жодної води до деокупації – це чіткий меседж, який неодноразово висловлювала влада. Про це в програмі "Про головне" на 24 каналі повідомила заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

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Вона зазначила, якщо в РФ з'являться додаткові гроші, вони будуть їх витрачати на посилення військових баз на території Криму. Це буде сприяти порушенню прав людини в Криму, утисків як українського, так і корінного кримськотатарського населення.

Довідка. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Україна не буде постачати воду для промислових і військових об’єктів в анексованому Криму. Однак в разі необхідності воду для пиття українцям постачатимуть.

За словами Таміли Ташевої, позиція прем'єр-міністра України не є офіційною. Додала, що для потреб населення українців, які проживають на окупованій території, подається достатня кількість води. Саме тому її не будуть в Крим.

Вона пояснила, що технічно неможливо від'єднати воду, яку отримуватимуть громадяни, яка буде йти для потреб сільського господарства чи військових баз.

Тому жодної води до деокупації,

– розповіла Таміла Ташева.

Проблеми з постачанням води у Крим: коротко