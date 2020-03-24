Оккупанты Крыму открыли дело против Чубарова: Прокуратура Крыма адекватно ответила

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство из-за незаконного преследования Рефата Чубарова. Ранее против него российские оккупанты в Крыму завели дело и обвиняют в организации массовых беспорядков в 2014 году.

В пресс-службе крымской прокуратуры отметили, что государство-оккупант с помощью подконтрольных "правоохранительных органов" на полуострове продолжает реализовывать политику преследования проукраинских участников митинга. Это мероприятие состоялось 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады АР Крым.

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"РФ вновь пытается ретроспективно применить свое уголовное законодательство на оккупированной территории Украины за якобы организацию массовых беспорядков возле парламента АР Крым 26 февраля 2014 года, на этот раз со стороны председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова", – отметили в ведомстве.

По словам представителей прокуратуры, оккупационные "правоохранители" пытаются преследовать лиц за события, которые происходили до начала оккупации. Происходит это путем нарушения "уголовных дел" по надуманным фактам. В то же время они нарушают требования Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Из-за такого преследования Чубарова Прокуратура Крыма внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев ведения войны. Она предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Что известно о преследовании Чубарова со стороны оккупационных властей Крыма

Дело против него Следственный комитет РФ в аннексированном Крыма открыл 23 марта. Россияне утверждают, что уже начали допрос "потерпевших", "свидетелей" и "очевидцев" событий.

Кроме того, в Следкоме РФ уверяют: они уже имеют доказательства причастности Чубарова к организации массовых беспорядков возле здания Верховной Рады АР Крым 6 лет назад. Ход расследования дела контролирует руководство главного Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 25 февраля 2014 года Чубаров, зная о внеочередном заседании сессии депутатов Верховного Совета Крыма, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховной Рады.

Оккупанты отмечают, что Чубаров бы поручил Чийгозу лично управлять массовыми беспорядками и сторонниками Меджлиса, которые "принимали в них участие".

"Во исполнение поручения Чубарова сторонники организации с применением силы, заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих, членов и сторонников политической партии "Русское единство", – говорится в сообщении.

На это Чубаров уже ответил на своей фейсбук-странице. Он назвал ситуацию попыткой Москвы запугать его и других участников будущего Марша достоинства.

Конечно, Москва пытается запугать всех нас накануне 3 мая – даты проведения международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". Ну и конечно "сигнал" всем, кто в любой форме противостоял, противостоит и будет противостоять российской агрессии и бороться за восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым,

– отметил глава Меджлиса.

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Коротко о митинге 26 февраля 2014 года