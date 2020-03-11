Оккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае: фото

В аннексированном Бахчисарае оккупанты проводят обыски как минимум у 6 крымских татар. Часть из них являются активистами "Крымской солидарности".

О масштабных обысках сообщили в Фейсбуке "Крымской солидарности".

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Обыски с утра 11 марта проходят у таких людей:

Сейтумер Сейтумеров – экс-активист "Крымской солидарности" – после обыска в его доме в 2017 году переехал в Киев. Сейчас ведет утренние передачи на канале ATR о текущей ситуации в Крыму. На момент обыска дома была только его мать.

– экс-активист "Крымской солидарности" – после обыска в его доме в 2017 году переехал в Киев. Сейчас ведет утренние передачи на канале ATR о текущей ситуации в Крыму. На момент обыска дома была только его мать. В доме Айдера Сулейманова обыски провели без присутствия хозяев. По этому же адресу зарегистрирован также его брат Амет Сулейманов.

обыски провели без присутствия хозяев. По этому же адресу зарегистрирован также его брат Амет Сулейманов. Амет Сулейманов – активист "Крымской солидарности" в Бахчисарае. В последнее время по состоянию здоровья посещает только судебные заседания. В октябре 2017 года Сулейманова оштрафовали за съемку на телефон вблизи дома другого активиста "Крымской солидарности" Сейрана Салиева. Тогда у Салиева проводили обыск. К дому Амета не пускают родственников жены, которая ожидает ребенка. Также не позволили забрать из дома трех малолетних детей, младший из которых болеет. Сам Амет также имеет множество серьезных заболеваний.

– активист "Крымской солидарности" в Бахчисарае. В последнее время по состоянию здоровья посещает только судебные заседания. В октябре 2017 года Сулейманова оштрафовали за съемку на телефон вблизи дома другого активиста "Крымской солидарности" Сейрана Салиева. Тогда у Салиева проводили обыск. К дому Амета не пускают родственников жены, которая ожидает ребенка. Также не позволили забрать из дома трех малолетних детей, младший из которых болеет. Сам Амет также имеет множество серьезных заболеваний. Сейдамет Мустафаев – активист "Крымской солидарности", корреспондент издания "Грани.ру". Посещал суды по делу "севастопольской группы Хизб ут-Тахрир". В апреле 2017 года в его доме уже проводили обыск. У Сейдамета Мустафаева суд обязал конфисковать ноутбук. Во время обыска 11 марта Мустафаева не было дома. Забрали его пожилого отца – Энвера.

– активист "Крымской солидарности", корреспондент издания "Грани.ру". Посещал суды по делу "севастопольской группы Хизб ут-Тахрир". В апреле 2017 года в его доме уже проводили обыск. У Сейдамета Мустафаева суд обязал конфисковать ноутбук. Во время обыска 11 марта Мустафаева не было дома. Забрали его пожилого отца – Энвера. Кроме того, после обыска забрали Рустема Сейтмеметова и Сеитумера Сейтумерова, который является сыном историка Шукри Сейтумерова.

Обыски крымских татар прокомментировал в Фейсбуке адвокат Николай Полозов.

Если раньше практика взятия заложников – политзаключенных в оккупированном Крыму осуществлялась для пополнения обменного фонда, то теперь становится очевидно, что требования Кремля будут касаться поставки в Крым днепровской воды,

– написал Полозов.

Оккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае / Фото из Фейсбука "Крымской солидарности"