Оккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае: фото
В аннексированном Бахчисарае оккупанты проводят обыски как минимум у 6 крымских татар. Часть из них являются активистами "Крымской солидарности".
О масштабных обысках сообщили в Фейсбуке "Крымской солидарности".
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Обыски с утра 11 марта проходят у таких людей:
- Сейтумер Сейтумеров – экс-активист "Крымской солидарности" – после обыска в его доме в 2017 году переехал в Киев. Сейчас ведет утренние передачи на канале ATR о текущей ситуации в Крыму. На момент обыска дома была только его мать.
- В доме Айдера Сулейманова обыски провели без присутствия хозяев. По этому же адресу зарегистрирован также его брат Амет Сулейманов.
- Амет Сулейманов – активист "Крымской солидарности" в Бахчисарае. В последнее время по состоянию здоровья посещает только судебные заседания. В октябре 2017 года Сулейманова оштрафовали за съемку на телефон вблизи дома другого активиста "Крымской солидарности" Сейрана Салиева. Тогда у Салиева проводили обыск. К дому Амета не пускают родственников жены, которая ожидает ребенка. Также не позволили забрать из дома трех малолетних детей, младший из которых болеет. Сам Амет также имеет множество серьезных заболеваний.
- Сейдамет Мустафаев – активист "Крымской солидарности", корреспондент издания "Грани.ру". Посещал суды по делу "севастопольской группы Хизб ут-Тахрир". В апреле 2017 года в его доме уже проводили обыск. У Сейдамета Мустафаева суд обязал конфисковать ноутбук. Во время обыска 11 марта Мустафаева не было дома. Забрали его пожилого отца – Энвера.
- Кроме того, после обыска забрали Рустема Сейтмеметова и Сеитумера Сейтумерова, который является сыном историка Шукри Сейтумерова.
Обыски крымских татар прокомментировал в Фейсбуке адвокат Николай Полозов.
Если раньше практика взятия заложников – политзаключенных в оккупированном Крыму осуществлялась для пополнения обменного фонда, то теперь становится очевидно, что требования Кремля будут касаться поставки в Крым днепровской воды,
– написал Полозов.
Оккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае / Фото из Фейсбука "Крымской солидарности"