Окупанти проводять обшуки у кримських татар у Бахчисараї: фото

В анексованому Бахчисараї окупанти проводять обшуки щонайменше у 6 кримських татар. Частина з них є активістами "Кримської солідарності".

Про масштабні обшуки повідомили у фейсбуці до "Кримської солідарності".

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Обшуки від ранку 11 березня проходять у таких людей:

Сейтумер Сейтумеров – ексактивіст "Кримської солідарності" – після обшуку в його будинку у 2017 році переїхав до Києва. Наразі веде ранкові передачі на каналі ATR про поточну ситуацію в Криму. На момент обшуку вдома була лише його мати.

– ексактивіст "Кримської солідарності" – після обшуку в його будинку у 2017 році переїхав до Києва. Наразі веде ранкові передачі на каналі ATR про поточну ситуацію в Криму. На момент обшуку вдома була лише його мати. У будинку Айдера Сулейманова обшуки провели без присутності господарів. За цією ж адресою зареєстрований також його брат Амет Сулейманов.

обшуки провели без присутності господарів. За цією ж адресою зареєстрований також його брат Амет Сулейманов. Амет Сулейманов – активіст "Кримської солідарності" в Бахчисараї. Останнім часом за станом здоров’я відвідує лише судові засідання. У жовтні 2017 року Сулейманова оштрафували за зйомку на телефон поблизу дому іншого активіста "Кримської солідарності" Сейрана Салієва. Тоді у Салієва проводили обшук. До будинку Амета не пускають родичів дружини, яка чекає дитину. Також не дозволили забрати з будинку трьох малолітніх дітей, молодший з яких хворіє. Сам Амет також має багато серйозних захворювань.

– активіст "Кримської солідарності" в Бахчисараї. Останнім часом за станом здоров’я відвідує лише судові засідання. У жовтні 2017 року Сулейманова оштрафували за зйомку на телефон поблизу дому іншого активіста "Кримської солідарності" Сейрана Салієва. Тоді у Салієва проводили обшук. До будинку Амета не пускають родичів дружини, яка чекає дитину. Також не дозволили забрати з будинку трьох малолітніх дітей, молодший з яких хворіє. Сам Амет також має багато серйозних захворювань. Сейдамет Мустафаєв – активіст "Кримської солідарності", кореспондент видання "Грани.ру". Відвідував суди у справі "севастопольської групи Хізб ут-Тахрір". У квітні 2017 року у його будинку вже проводили обшук. У Сейдамета Мустафаєва суд зобов’язав конфіскувати ноутбук. Під час обшуку 11 березня Мустафаєва не було вдома. Забрали його літнього батька – Енвера.

– активіст "Кримської солідарності", кореспондент видання "Грани.ру". Відвідував суди у справі "севастопольської групи Хізб ут-Тахрір". У квітні 2017 року у його будинку вже проводили обшук. У Сейдамета Мустафаєва суд зобов’язав конфіскувати ноутбук. Під час обшуку 11 березня Мустафаєва не було вдома. Забрали його літнього батька – Енвера. Крім того, після обшуку забрали Рустема Сейтмеметова та Сеітумера Сейтумерова, який є сином історика Шукрі Сейтумерова.

Обшуки кримських татар прокоментував у фейсбуці адвокат Микола Полозов.

Якщо раніше практика взяття заручників – політв'язнів в окупованому Криму здійснювалася для поповнення обмінного фонду, то тепер стає очевидно, що вимоги Кремля стосуватимуться поставки до Криму дніпровської води,

– написав Полозов.

Окупанти проводять обшуки у кримських татар у Бахчисараї / Фото з фейсбука "Кримської солідарності"