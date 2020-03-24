Окупанти Криму відкрили справу проти Чубарова: Прокуратура Криму адекватно відповіла

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через незаконне переслідування Рефата Чубарова. Раніше проти нього російські окупанти в Криму відкрили справу та звинувачують у організації масових заворушень у 2014 році.

У пресслужбі кримської прокуратури наголосили, що держава-окупант через підконтрольні "правоохоронні органи" на півострові продовжує реалізовувати політику переслідування проукраїнських учасників мітингу. Цей захід відбувся 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради АР Крим.

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"РФ знову намагається ретроспективно застосувати своє кримінальне законодавство на окупованій території України за нібито організацію масових заворушень біля парламенту АР Крим 26 лютого 2014 року, цього разу вже з боку голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова", – зауважила у відомстві.

За словами представників прокуратури, окупаційні "правоохоронці" намагаються переслідувати осіб за події, які відбувались до початку окупації. Відбувається це шляхом порушення "кримінальних справ" за надуманими фактами. Водночас вони порушують вимоги Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Через таке переслідування Чубарова Прокуратура Криму внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті Кримінального кодексу України про порушення законів та звичаїв ведення війни. Вона передбачає позбавленням волі терміном від восьми до дванадцяти років.

Що відомо про переслідування Чубарова з боку окупаційної влади Криму

Справу проти нього Слідчий комітет РФ в анексованому Криму відкрили 23 березня. Росіяни переконують, що вже почали допит "потерпілих", "свідків" та "очевидців" подій.

Крім того, у Слідкомі РФ запевняють: вони вже мають докази причетності Чубарова до організації масових заворушень біля будівлі Верховної Ради АР Крим 6 років тому. Хід розслідування справи контролює керівництво головного Слідчого комітету РФ.

За даними відомства, 25 лютого 2014 року Чубаров, знаючи про позачергове засідання сесії депутатів Верховної Ради Криму, для зриву засідання доручив своєму заступнику Ахтему Чийгозу організувати масові заворушення біля будівлі Верховної Ради.

Окупанти наголошуюти, що Чубаров начебто доручив Чийгозу особисто керувати масовими заворушеннями та прихильниками Меджлісу, які "брали у них участь".

"На виконання доручення Чубарова прихильники організації із застосуванням сили, заздалегідь приготованими палицями і дерев'яними палицями спробували відтіснити від будівлі уряду мітингувальників, членів і прихильників політичної партії "Русское единство", – мовиться у повідомленні.

На це Чубаров вже відповів на своїй фейсбук-сторінці. Він назвав ситуацію спробою Москви залякати його та інших учасників майбутнього Маршу гідності.

Ясна річ, Москва намагається залякати всіх нас напередодні 3 травня – дати проведення міжнародної мирної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності". Ну і звичайно "сигнал" всім, хто в будь-якій формі протистояв, протистоїть і буде протистояти російській агресії і боротися за відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом,

– зауважив очільник Меджлісу.

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Коротко про мітинг 26 лютого 2014 року