Як почалася окупація Криму: ексклюзивні деталі від Турчинова

Олександр Турчинов, який виконував обов'язки Верховного Головнокомандувача у 2014 році, у програмі "Крим. Реалії" розповів, чи можна було затримати в Криму українського президента-втікача Віктора Януковича у 2014 році. Та чи був наказ українським військовим у Криму чинити опір зі зброєю в руках.

– Віктор Янукович намагався втекти з країни 23 лютого 2014 року. Тікав він до Росії з Криму. Затримувати його до Криму поїхали в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков та в.о. голови СБУ Валентин Наливайченко. А чи був шанс затримати Януковича?

Коли ми отримали інформацію, що Янукович намагався вилетіти з Харкова до Росії, я дав команду закрити переліт.

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Він (Віктор Янукович – 24 канал) ще розповідав, що Турчинов дав команду збити вертоліт (за допомогою якого експрезидент намагався залишити Україну – 24 канал). Це неправда, ніхто команди "збивати" не давав. Але я вимагав посадити вертоліт і привезти Януковича до Києва.

Ми не знали, що вже 20 лютого (2014 року – 24 канал) почалася агресія Росії проти нас. Не було розвідки, не було контррозвідки. Не надходила інформація від місцевих керівників, зокрема і від кримських. І все-таки ми сподівалися, що та агресія до Революції гідності, яку накачав Янукович у східний та південний регіони країни, все-таки буде спадати.



Віктор Янукович / Фото: bzns.media

Водночас ми сподівалися, що місцева влада, яка не втекла з країни, все-таки виконуватиме команди Києва та допоможе затримати Януковича. Але, як доповіли потім Аваков і Наливайченко, Янукович сховався на базі військово-морських сил Росії (у Криму – 24 канал). І зрозуміло, що з десятьма бійцями штурмувати Військово-морський флот Росії вони не могли.

– Тоді у Криму вже звучали сепаратистські заяви. Група проросійських депутатів кримського парламенту їздила до Держдуми Росії. Спікер Володимир Константинов вже не виключав "відділення" Криму від України та говорив, "якщо країна розвалиться, відділення можливе". Маючи в розпорядженні підрозділи "Альфи", чому Аваков і Наливайченко тоді не затримали?

Аксьонов, Константинов – це дрібні маріонетки. Невже ви думаєте, що росіяни спиралися на Аксьонова та Константинова? Для захоплення українського Криму росіяни спиралися на свої збройні сили, спеціально підготовлені підрозділи: штурмові, десантні, морську піхоту, головне управління розвідки. Тобто, ці маріонетки були "інжирними листочками", які недолуго намагалися прикривати російську агресію.



Сергій Аксьонов / Фото: tass

Що відомо про Сергія Аксьонова?Український колабораціоніст і самопроголошений прем’єр анексованого Криму. З 17 березня 2014 він обіймає посаду голови так званої "Ради Міністрів Республіки Крим".

– Ексголова комітету з питань розвідки при президенті України, ексголова СБУ Ігор Смешко раніше говорив, якби в перші дні, коли російськими військовими були захоплені будівлі кримського парламенту та Ради міністрів, їх зачистили й не дали нічого легалізувати, спираючись на Аксьонова та Константинова, нічого б надалі не відбулося.

Коли російським спецслужбам не вдалося утримати маріонетковий режим Януковича, який вів країну в повну залежність від Росії, вони готувалися до захоплення України вже військовим шляхом. І щоб дестабілізувати ситуацію, спецслужбами Росії була розпочата операція під назвою "російська весна", яка передбачала захоплення не тільки Криму, але і всього південно-східного поясу: Харків, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Дніпро, Херсон, Миколаїв, Одеса.



План наступу Росії / Фото: krymr.com

– Але якби тоді припинити всі ці настрої у Криму.

Якими силами це припинити, коли фактично вертикаль не працює? Коли у вас немає жодного керівника силових структур. Вибачте мені, та ж СБУ, ті ж Внутрішні війська тільки нещодавно намагалися знищити Майдан.

Самі бойові підрозділи, – це не "Альфа". "Альфа" – це 10-15 осіб, тільки для спеціальних завдань. Найбільш реальні підрозділи, боєздатні, були кримський та севастопольський "Беркут". Їх активно використовували на Майдані.

В цих же числах, 23 лютого (2014 року – 24 канал) надходить інформація, що підрозділ "Беркут" у повному озброєнні залишив казарми. Через кілька днів вони "спливли", взявши під "охорону" кримський перешийок. А за ними вже шикувалися російські війська, щоб ми не могли без бою увірватися в Крим.

Коли нам стало відомо, що почалася окупація Криму, я запитав у Генштабу (Збройних сил України – 24 канал), це було 27 лютого, план дій. Ніяких пропозицій, ніяких варіантів.

Докладав начальник генштабу Юрія Ільїна. Я одразу ж зняв з посади за злочинну бездіяльність. Ніяких пропозицій, ніяких варіантів. І при цьому вже кримське керівництво силових структур, зокрема, СБУ з "Альфою", працювало на агресора.



Юрій Ільїн / Фото: gordonua.com

Розвідки немає, контррозвідки немає, ніхто не інформує, що вже в Криму російські військові взяли під контроль усі об'єкти критичної інфраструктури.

– Тобто, взагалі не було цієї інформації?

Нікому було інформувати. Я ще раз повторюю, для мене до 27 числа Крим нічим не відрізнявся від Харкова, Донецька чи Одеси.

О 4 годині 27 лютого розпочалася вже відкрита фаза захоплення Криму. Вранці того дня стало відомо про захоплення Радміну і парламенту Криму. І тоді я практично дізнався, що хтось захопив (адміністративні будівлі Криму – 24 канал). Як мені тоді доповідав Наливайченко, що це був російський військовий спецназ.

Дивіться відео: Захоплення російськими військовими будівлі Ради міністрів Криму

– Ви тільки тоді прокинулися?

У ті дні мені було не до сну.

– Просто дивно, що ви дізналися про окупацію Криму тільки 27 лютого.

Ви так вдало пожартували. Якраз тоді спати взагалі не доводилося. І в цій ситуації для мене було зрозуміло, що це вже не сепаратистський заколот, як, наприклад, у Харкові або в Одесі, це вже військова операція.

– Ви особисто дали наказ Внутрішнім військам все-таки вибити з кримського парламенту російський спецназ?

Так, я доручив безпосередньо Внутрішнім військам, які були в Сімферополі, вибити російський спецназ із захоплених адмінбудівель. Я не розумів, які проти нас залучені сили. В той час у нас ще не функціонували МВС та інші міністерства. Після цього мені доповіли: ми не можемо виконати команду, парламент та Раду міністрів оточує багато проросійськи налаштованого населення, ми навчені Майданом, з населенням ніяких конфліктів не хочемо.

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– А в Криму у вас було, на кого спертися? Могильов (тоді прем'єр Криму – 24 канал), наприклад?

Ви жартуєте? Могильов, так?! Цей ставленик Януковича? При якому українофоби усе зробили для приходу "русского мира".



Анатолій Могильов / Фото: dt.ua

Я вас прошу! Я ніколи не розмовляв з Могильовим! Після того, як російський спецназ захопив приміщення і російські війська перейшли до відкритої фази захоплення Криму, Могильов взагалі зник у невідомому напрямку, а уряд Криму фактично підтримав агресора. Тому, коли говорять, що не давали команд, кому було давати команди?! Могильовим?

Більше – дивіться у програмі.

Хто такий Олександр Турчинов?Протягом тривалої політичної кар'єри (понад 20 років) Олександр Турчинов працював:

• у Кабміні – першим віцепрем'єром,

• в парламенті – спікером,

• 3,5 місяця виконував обов'язки президента України після втечі Віктора Януковича.



Загалом з кінця 90-х років був найближчим соратником Юлії Тимошенко у "Батьківщині". Однак в 2014 році покинув ряди політсили і разом з чинним міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим й експрем'єром Арсенієм Яценюком очолив партію "Народний фронт".



Пізніше президент Петро Порошенко призначив Турчинова секретарем РНБО. У відставку Турчинов з посади подав 17 травня, ще навіть до офіційної інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.