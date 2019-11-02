Кримські татарки проти ФСБ: як жінки стають "армією спротиву" на півострові
Після російської анексії в Криму вже п'ятий рік тривають постійні затримання та ув’язнення. Це стало новою реальністю, особливо для кримських татар. Влада окупантів звинувачує їх в тероризмі. І поки чоловіків кидають за грати, жінки організовують свою "армію спротиву".
Без права на відчай
Муміне Салієва – один з голосів кримських татар в ОБСЄ. Вона розповідає європейцям те, що відбувається в анексованому Криму. Вона правозахисниця, аспірантка та автор проєкту допомоги дітям політв’язнів.
Муміне Салієва
У жовтні 2017 року у їхній дім прийшли спецслужби з обшуком. Як згадала жінка, вони шукали зброю.
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Сейрана Салієва звинуватили у причетності до організації Хізб ут-Тахрір. Йому 34 роки, він працював екскурсоводом і був активістом громадського об’єднання Кримська солідарність.
Сейран Салієв
Ідея зробити в Криму проєкт підтримки дітей політв’язнів прийшла до неї в день арешту.
Коли за чоловіком закрилися двері в день його арешту – саме в цей момент, дивлячись на своїх дітей, я зрозуміла, що щось треба робити,
– згадала Муміне.
Без батьківської опіки залишилося більше сотні дітей в’язнів, яких правозахисники вважають політичними. Проєкт "Кримське дитинство" ораганізовує для них навчання і лікування.
Проєкт "Кримське дитинство" допомагає дітям
В родині Салієвих четверо дітей. Будинок Сейран будував 12 років, а закінчували його вже за підтримки кримськотатарської спільноти.
Будинок родини Салієвих
Муміне – економіст з вищою освітою і зараз ще навчається в аспірантурі і пише дисертацію.
Науковий керівник і весь педагогічний склад знає. Вони моніторять все і переживають,
– зазначила Муміне Салієва.
З малечою допомагають мати чоловіка і старший син Саліх. Важка хвороба дитини добре знайома їх родині. Донька Самія хворіє на ювенільний артрит коліна і лікування триватиме багато років. Для цього потрібні онкологічні препарати.
Родина Салієвих
Кілька місяців тому Муміне затримали. Їй не дозволили нікому зателефонувати і завезли в Центр протидії екстремізму. Її звинуватили у демонстрації символіки забороненої організації. На її сторінці у фейсбук силовики ніби знайшли за 2013 рік із символікою, яку Росія вважає приналежною до Хізб ут-Тахрір. Муміне визнали винною та присудили штраф у тисячу рублів – це майже 400 гривень. Проте вона не планує припиняти активістську діяльність
Ментально кримські татари – це борці і вони ще виховані у таких сім’ях, де передалося з молоком матері,
– наголосила кримська татрка.
Того ж дня затримали ще одну активістку Кримської солідарності Лутфіє Зудієву. Затримання жінок сколихнуло кримськотатарську спільноту.
Прийшли люди, від яких ти просто не очікував. Вони не витримали, всі ці 5 років вони сиділи мовчки і думали, що це врятує людей. Проте в цій ситуації вони не витримали. Ось цими діями вони хочуть привити кримськотатарській спільноті й іншим людям різної національності, які ведуть якусь активність в Криму, що це марно,
– підсумувала жінка.
Суми штрафів для Муміне і Лутфіє люди зібрали монетами. Так вони демонструють своє ставлення до рішень у Криму, які вважають незаконними.
Що таке Хізб ут-Тахрір?
У Росії вона заборонена, бо визнана терористичною. В Україні діє легально. Силовики затримання кримчан не коментують, а експерти в ефірах російських телеканалів розповідають, що учасники організації нібито підбурюють населення і можуть бути ризиком для держави.
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У програмі "Хізб ут-Тахрір"про це не йдеться. я. Вони називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті. Проте відкидають терористичні методи досягнення цього. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих терористичними. Правозахисний центр "Меморіал" вважає це незаконним.
Правозахисний центр "Меморіал" не погоджується з рішення суду РФ
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