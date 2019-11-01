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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Президент Чехії нічого не знав: "визнання" анексії Криму підлаштувала ФСБ

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      Джемілєв: "визнання Криму російським" з боку Земана – провокація ФСБ
      Джемілєв: "визнання Криму російським" з боку Земана – провокація ФСБ / file.liga.net

      Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв прокоментував скандал з буцімто визнанням чеським президентом Мілошом Земаном анексії Криму. За його словами, це все було звичайною провокацією з боку російської ФСБ.

      Росіяни часто вдаються до таких кроків, намагаючись таким чином легалізувати анексію Криму, розповів Мустафа Джемілєв у коментарі виданню "Крим.Реалії".

      До слова: Меджліс розкритикував Туреччину через візит "кримських депутатів"

      Про те, що Земан буцімто визнав анексію Криму повідомляла проросійська кримська організація "Къырым бирлиги". Втім Джемілєв підкреслив: Земан міг навіть не знати про присутність представників такої на урочистостях до 101-ої річниця створення Чехословаччини.

      Не думаю, що Земан взагалі знає, які там були організації. Зрозуміло, що всю цю інформацію надає ФСБ. Вони проштовхують цих людей у різних країнах, нав'язують їх, щоб хоч якось намагатися легалізувати анексію Криму,
      – пояснив лідер кримських татар.

      Крім того, він висловив стурбованість присутністю проросійськи налаштованих людей у чеському політикумі. За його словами, дуже сумно, коли меншість вдається до речей, які наносять шкоду престижу європейської держави.

      "Загалом Чехія, її уряд, представники у міжнародних організаціях виступають проти окупації Криму, підтримують санкції проти країни агресора. Натомість президент, як біла ворона, робить заяви або вчинки, які вигодні Путіну. Дуже шкода", – резюмував Мустафа Джемілєв.

      Що відомо про новий скандал з чеським президентом?Проросійська кримська організація "Къырым бирлиги" похвалилася візитом до Чехії, де взяла участь в офіційних заходах разом з місцевою владою. Ба більше, заявила, що Мілош Земан буцімто визнав Крим "частиною Росії".

      Українське представництво у Чехії висловило протест через участь у заходах невизнаної організації та заявило, що розглядає такі дії як чергову провокацію.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Мустафа Джемілєв Новини України Новини політики Кримські татари Чехія Анексія Криму ФСБ Новини Росії
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