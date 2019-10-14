Меджліс розкритикував Туреччину через візит "кримських депутатів"

Меджліс кримськотатарського народу наголосив, що візит так званих "російських депутатів, обраних від Криму" до Туреччини суперечить позиції одразу низки міжнародних організацій. Відтак кримські татари закликають турецьку владу вжити максимальних зусиль для деокупації півострова.

Заяву Меджлісу кримськотатарського народу через міжнародний захід, в якому брали участь незаконно "обрані" депутати, опублікував голова Меджлісу Рефат Чубаров.

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Він наголосив, що така ситуація може свідчити про ігнорування позиції низки міжнародних організацій щодо окупації Криму. Зокрема, мовиться про позиції:

ООН;

Європейського Союзу;

Ради Європи;

ОБСЄ;

Парламентської асамблеї чорноморського економічного співробітництва.

Слід зазначити, що "депутати Держдуми Росіїчу", представлені президенту Туреччини у складі російської делегації, є безпосередніми організаторами і виконавцями багатьох незаконних і злочинних діянь, що сприяють тимчасовій окупації Криму,

– наголосив Чубаров.

Зокрема, за його словами, ці ж "депутати" брали участь у забороні представницього органу кримських татар Меджлісу, переслідуваннях, арештах і позбавленні волі лідерів та активістів корінного народу Криму.

"Такі провокаційні хитрощі російської влади слід розцінювати, як спроби залучення світових лідерів і відомих політичних і громадських діячів в легітимізацію спроби анексії Криму і виправдання скоєних російською окупаційною владою злочинів проти українського і кримськотатарського народів", – заявив голова Меджлісу.

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Він переконаний, що така провокація з боку Росії є спробою зашкодити близьким довірливим відносинам між Україною та Туреччиною.

"Лише примушення Росії до міжнародного права поверне мир і стабільність у Чорноморському регіоні, забезпечить територіальну цілісність і суверенітет України, захистить права і свободи кримських татар", – наголосив Рефат Чубаров.

Резюмуючи, він наголосив, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, депутати національних зборів та інші турецькі політики повинні разом з Україною і свотовою спільнотою вжити особливі зусилля для деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України.

Що відомо про візит російських "депутатів" до Туреччини?

У суботу, 12 жовтня, у Туреччині відбулася III Конференція спікерів парламентів з протидії тероризму і зміцненню регіональної взаємодії, в якому взяли участь делегації 5 держав - Афганістану, Китаю, Пакистану, Росії та Туреччини.

У складі російської делегації турецький президент Редже Ердоган, зокрема, двох російських "депутатів", які у 2014 році зрадили Україну та взяли участь в окупації Криму – Наталію Поклонську та Руслана Бальбека.