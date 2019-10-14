Меджлис раскритиковал Турцию из-за визита "крымских депутатов"

Меджлис крымскотатарского народа подчеркнул, что визит так называемых "российских депутатов, избранных от Крыма" в Турцию противоречит позиции сразу ряда международных организаций. Поэтому крымские татары призывают турецкие власти предпринять максимальные усилия для деоккупации полуострова.

Заявление Меджлиса крымскотатарского народа из-за международного мероприятия, в котором принимали участие незаконно "избранные" депутаты, опубликовал глава Меджлиса Рефат Чубаров.

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Он отметил, что такая ситуация может свидетельствовать об игнорировании позиции ряда международных организаций по оккупации Крыма. В частности, речь идет о позициях:

ООН;

Европейского Союза;

Совета Европы;

ОБСЕ;

Парламентской ассамблеи черноморского экономического сотрудничества.

Следует отметить, что "депутаты Госдумы России", представленные президенту Турции в составе российской делегации, являются непосредственными организаторами и исполнителями многих незаконных и преступных деяний, способствующих временной оккупации Крыма,

– подчеркнул Чубаров.

В частности, по его словам, эти же "депутаты" принимали участие в запрете представительского органа крымских татар Меджлиса, преследованиях, арестах и лишениях свободы лидеров и активистов коренного народа Крыма.

"Такие провокационные уловки российской власти следует расценивать, как попытки привлечения мировых лидеров и известных политических и общественных деятелей в легитимизацию попытки аннексии Крыма и оправдание совершенных российской оккупационной властью преступлений против украинского и крымскотатарского народов", – заявил председатель Меджлиса.

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Он убежден, что такая провокация со стороны России является попыткой навредить близким доверительным отношениям между Украиной и Турцией.

"Только принуждение России к международному праву вернет мир и стабильность в Черноморском регионе, обеспечит территориальную целостность и суверенитет Украины, защитит права и свободы крымских татар", – подчеркнул Рефат Чубаров.

Резюмируя, он подчеркнул, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, депутаты национального собрания и другие турецкие политики должны вместе с Украиной и мировым сообществом предпринять особые усилия для деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины.

Что известно о визите российских "депутатов" в Турцию?

В субботу, 12 октября, в Турции состоялась III Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, в котором приняли участие делегации 5 государств – Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции.

В составе российской делегации турецкий президент Реджеп Эрдоган, в частности, два российских "депутата", которые в 2014 году предали Украину и приняли участие в оккупации Крыма – Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.