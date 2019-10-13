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      Впервые после аннексии Крыма: Эрдоган принял российскую делегацию с крымскими "депутатами"

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      Эрдоган впервые принял в Турции "депутатов" из аннексированного Крыма
      Эрдоган впервые принял в Турции "депутатов" из аннексированного Крыма / инстаграм Поклонской

      Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял в Турции российскую делегацию. Впервые после оккупации Россией Крымского полуострова в состав этой делегации вошли "депутаты", избранные от этого региона.

      Фото со встречи с турецким лидером опубликовала предательница Украины Наталья Поклонская в своем инстаграме.

      Интересно: Эрдоган и его враги, или Печальное будущее президента Турции

      Теплый прием, радостное гостеприимство и рукопожатие президента – именно так нас встретила Турция,
      – написала Поклонская.

      Кроме нее, членом делегации был еще один так называемый "депутат" от оккупированного Крыма Руслан Бальбек.

      Что известно о Наталии Поклонской?

      Наталья Поклонская – бывший украинский прокурор, а ныне российская политик. Отмечается своими украинофобскими взглядами, а в 2014-м принимала активное участие в оккупации Россией Крыма.

      Украинские правоохранители объявили ее в розыск за действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

      Кто такой Руслан Бальбек?

      Руслан Бальбек – российский политик, который до оккупации Россией Крыма работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов Дмитрия Шенцева. В 2014 году, как и Поклонская, перешел на сторону оккупантов, предав Украину.

      За свое участие в аннексии Крымского полуострова получил ряд наград от Путина.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Турции Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Реджеп Эрдоган
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