Впервые после аннексии Крыма: Эрдоган принял российскую делегацию с крымскими "депутатами"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял в Турции российскую делегацию. Впервые после оккупации Россией Крымского полуострова в состав этой делегации вошли "депутаты", избранные от этого региона.

Фото со встречи с турецким лидером опубликовала предательница Украины Наталья Поклонская в своем инстаграме.

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Теплый прием, радостное гостеприимство и рукопожатие президента – именно так нас встретила Турция,

– написала Поклонская.

Кроме нее, членом делегации был еще один так называемый "депутат" от оккупированного Крыма Руслан Бальбек.

Что известно о Наталии Поклонской?

Наталья Поклонская – бывший украинский прокурор, а ныне российская политик. Отмечается своими украинофобскими взглядами, а в 2014-м принимала активное участие в оккупации Россией Крыма.

Украинские правоохранители объявили ее в розыск за действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Кто такой Руслан Бальбек?

Руслан Бальбек – российский политик, который до оккупации Россией Крыма работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов Дмитрия Шенцева. В 2014 году, как и Поклонская, перешел на сторону оккупантов, предав Украину.

За свое участие в аннексии Крымского полуострова получил ряд наград от Путина.