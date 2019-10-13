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      Вперше після анексії Криму: Ердоган прийняв російську делегацію з кримськими "депутатами"

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      Ердоган вперше прийняв у Туреччині "депутатів" з анексованого Криму
      Ердоган вперше прийняв у Туреччині "депутатів" з анексованого Криму / інстаграм Поклонської

      Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прийняв у Туреччині російську делегацію. Вперше після окупації Росією Кримського півострова до складу цієї делегації увійшли "депутати", обрані від цього регіону.

      Фото із зустрічі з турецьким лідером опублікувала зрадниця України Наталя Поклонська у своєму інстаграмі.

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      Теплий прийом, радісна гостинність та рукостискання президента – саме так нас зустріла Туреччина,
      – написала Поклонська.

      Крім неї, членом делегації був ще один так званий "депутат" від окупованого Криму Руслан Бальбек.

      Що відомо про Наталію Поклонську?

      Наталія Поклонська – колишній український прокурор, а нині російська політикиня. Відзначається своїми українофобськими поглядами, а у 2014-му брала активну участь в окупації Росією Криму.

      Українські правоохоронці оголосили її в розшук через дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захопленні державної влади.

      Хто такий Руслан Бальбек?

      Руслан Бальбек – російський політик, який до окупації Росією Криму працював помічником народного депутата України від "Партії регіонів" Дмитра Шенцева. У 2014 році, як і Поклонська, перейшов на бік окупантів, зрадивши Україну.

      За свою участь в анексії Кримського півострова отримав низку нагород від Путіна.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Туреччини Анексія Криму Новини Криму Реджеп Ердоган
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