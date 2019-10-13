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      Появилась реакция Украины на визит "представителей Крыма" в Турцию

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      Эрдоган принял российскую делегацию с "депутатами от Крыма"
      Эрдоган принял российскую делегацию с "депутатами от Крыма" / tt.com

      Российские СМИ 12 октября распространили информацию о визите делегации РФ в Турцию. Мол, участвовали также "представители Крыма", которые "впервые посетили Турцию с официальным визитом". В МИД, прокуратуре и Офисе Президента Украины отреагировали на ситуацию.

      Турецкий президент Реджеп Эрдоган принимал российскую делегацию 12 октября и впервые после оккупации Россией Крыма в состав этой делегации вошли "депутаты" аннексированного региона.

      Подробнее: Впервые после аннексии Крыма: Эрдоган принял российскую делегацию с крымскими "депутатами"

      Реакция представительства президента в АРК

      13 октября в фейсбуке представительство президента Украины в Автономной Республике Крым заявило, что готовит запрос в Министерство иностранных дел Украины относительно "визита в Турцию представителей крымских коллаборационистов".

      Представительство президента будет просить МИД принять необходимые меры, чтобы иностранные партнеры понимали недопустимость "допущения участия коллаборационистов в международных мероприятиях". Ведь подобные инциденты – не что иное, как "попытки признания аннексии АР Крым и города Севастополь Россией на международной арене".

      Реакция прокуратуры Крыма

      Прокуратура АРК также сообщила, что даст правовую оценку визита в Турцию "крымских депутатов".

      В прокуратуре напомнили, что бывшая "прокурорша Крыма" Наталья Поклонская находится под персональными санкциями. Ее объявили в розыск по обвинению в действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти Украины.

      Ответ МИД Украины

      Также в МИД Украины отреагировали на информацию о встрече "депутатов" аннексированного Крыма с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. 

      Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. "Посол Турции в Украине приглашен в МИД", – заявили в министерстве.

      Читайте также: Сотни тысяч беженцев из Сирии могут попасть в Европу: Турция угрожает открыть границы

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости Турции Новости политики Новости России Реджеп Эрдоган Аннексия Крыма Новости Крыма
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