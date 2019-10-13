Появилась реакция Украины на визит "представителей Крыма" в Турцию

Российские СМИ 12 октября распространили информацию о визите делегации РФ в Турцию. Мол, участвовали также "представители Крыма", которые "впервые посетили Турцию с официальным визитом". В МИД, прокуратуре и Офисе Президента Украины отреагировали на ситуацию.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган принимал российскую делегацию 12 октября и впервые после оккупации Россией Крыма в состав этой делегации вошли "депутаты" аннексированного региона.

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Реакция представительства президента в АРК

13 октября в фейсбуке представительство президента Украины в Автономной Республике Крым заявило, что готовит запрос в Министерство иностранных дел Украины относительно "визита в Турцию представителей крымских коллаборационистов".

Представительство президента будет просить МИД принять необходимые меры, чтобы иностранные партнеры понимали недопустимость "допущения участия коллаборационистов в международных мероприятиях". Ведь подобные инциденты – не что иное, как "попытки признания аннексии АР Крым и города Севастополь Россией на международной арене".

Реакция прокуратуры Крыма

Прокуратура АРК также сообщила, что даст правовую оценку визита в Турцию "крымских депутатов".

В прокуратуре напомнили, что бывшая "прокурорша Крыма" Наталья Поклонская находится под персональными санкциями. Ее объявили в розыск по обвинению в действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти Украины.

Ответ МИД Украины

Также в МИД Украины отреагировали на информацию о встрече "депутатов" аннексированного Крыма с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. "Посол Турции в Украине приглашен в МИД", – заявили в министерстве.

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