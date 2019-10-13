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      З'явилася реакція України на візит "представників Криму" до Туреччини

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      Ердоган прийняв російську делегацію з "депутатами від Криму"
      Ердоган прийняв російську делегацію з "депутатами від Криму" / tt.com

      Російські ЗМІ 12 жовтня поширили інформацію про візит делегації РФ до Туреччини. Мовляв, участь брали також "представники Криму", які "вперше відвідали Туреччину з офіційним візитом". У МЗС, прокуратурі та Офісі Президента України відреагували на ситуацію.

      Турецький президент Реджеп Ердоган приймав російську делегацію 12 жовтня і вперше після окупації Росією Криму до складу цієї делегації увійшли "депутати" анексованого регіону. 

      Детальніше: Вперше після анексії Криму: Ердоган прийняв російську делегацію з кримськими "депутатами"

      Реакція представництва президента в АРК

      13 жовтня у фейсбуці представництво президента України в Автономній Республіці Крим заявило, що готує запит до Міністерства закордонних справ України щодо "візиту до Туреччини представників кримських колаборантів".

      Представництво президента проситиме МЗС вжити необхідних заходів, щоб іноземні партнери розуміли неприпустимість "допущення участі колаборантів в міжнародних заходах". Адже подібні інциденти – не що інше, як "спроби визнання анексії АР Крим і міста Севастополь Росією на міжнародній арені"

      Реакція прокуратури Криму

      Прокуратура АРК також повідомила, що дасть правову оцінку візиту до Туреччини "кримських депутатів". 

      У прокуратурі нагадали, що колишня "прокурорка Криму" Наталія Поклонська перебуває під персональними санкціями. Її оголосили в розшук за звинуваченням у діях з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади України.

      Відповідь МЗС України

      Також у МЗС України відреагували на інформацію про зустріч "депутатів" з анексованого Криму із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. 

      "Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС", – заявили у міністерстві.

      Читайте також: Сотні тисяч біженців із Сирії можуть потрапити до Європи: Туреччина погрожує відкрити кордони

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини Туреччини Реджеп Ердоган Новини Росії
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