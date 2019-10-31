Запрошення псевдокримської організації до Чехії це провокація, – посольство України

Дипломатичне представництво України у Чеській Республіці висловило протест після запрошенням на офіційні заходи в рамках державного свята Чехії представників організації "Къырым бирлиги", підконтрольної російській окупаційній владі Криму.

В офіційній заяві посольства наголошується, що Українська сторона розглядає такі дії як чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, та намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин.

Зверніть увагу! Група громадян Чехії відвідала окупований Крим: у МЗС країни відреагували неоднозначно

Посольство України висловлює рішучий протест у зв’язку із запрошенням на офіційні заходи, які відбувалися 28 жовтня на Празькому Граді з нагоди державного свята Чеської Республіки, представників псевдокримськотатарської організації "Къырым бирлиги", підконтрольної російській окупаційній владі в Автономній Республіці Крим,

– мовиться у заяві.

У диппредставництві наголосили також, що такі загравання з окупантами є особливо цинічними з огляду на те, що справжній представницький орган кримських татар – Меджліс кримськотатарського народу, залишається забороненим, "а сотні кримських татар зазнають з боку окупаційної влади переслідувань, репресій, арештів, катувань та фізичного знищення".

У посольстві висловили сподівання, що у майбутньому офіційні особи та органи Чеської Республіки, уряд якої разом з усім цивілізованим світом засудив окупацію Росією Автономної Республіки Крим, утримаються від будь-яких контактів із представниками окупаційної влади та її маріонетковими організаціями.

Раніше чеське видання Denik повідомило, що запрошення представників "кримськотатарської організації Криму, яка висловлює лояльність до Росії та її президента Володимира Путіна" є "великим міжнародним успіхом", цієї структури, адже президент Чехії Мілош Земан таким чином нібито визнав Крим частиною Росії.

"Къырым бирлиги" відіграє важливу роль у пропагандистських ЗМІ РФ, висловлюючи підтримку Москві на противагу меджлісу кримськотатарського народу. Євросоюз організацію не визнає.