Приглашение псевдо-крымськой организации в Чехию это провокация, – посольство Украины

Дипломатическое представительство Украины в Чешской Республике выразило протест после приглашением на официальные мероприятия в рамках государственного праздника Чехии представителей организации "Къырым бирлигы", подконтрольной российской оккупационной власти Крыма.

В официальном заявлении посольства отмечается, что Украинская сторона рассматривает такие действия как очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, и попытки навредить развитию украинского-чешских отношений.

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Посольство Украины выражает решительный протест в связи с приглашением на официальные мероприятия, которые происходили 28 октября на Пражском Граде по случаю государственного праздника Чешской Республики, представителей псевдо-крымськотатарськой организации "Къырым бирлигы", подконтрольной российской оккупационной власти в Автономной Республике Крым,

– говорится в заявлении.

В диппредставительстве отметили также, что такие заигрывания с оккупантами особенно циничными ввиду того, что настоящий представительский орган крымских татар – Меджлис крымскотатарского народа, остается запрещенным, "а сотни крымских татар испытывают со стороны оккупационных властей преследований, репрессий, арестов, пыток и физического уничтожения ".

В посольстве выразили надежду, что в будущем официальные лица и органы Чешской Республики, правительство которой вместе со всем цивилизованным миром осудил оккупацию Россией Автономной Республики Крым, воздержатся от любых контактов с представителями оккупационной власти и ее марионеточными организациями.

Ранее чешское издание Denik сообщил, что приглашение представителей "крымскотатарского организации Крыма, которая выражает лояльность к России и ее президента Владимира Путина" является "большим международным успехом", этой структуры, ведь президент Чехии Милош Земан таким образом якобы признал Крым частью России.

"Къырым бирлигы" играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлиса крымскотатарского народа. Евросоюз организацию не признает.