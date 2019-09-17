Группа граждан Чехии посетила оккупированный Крым: в МИД страны отреагировали неоднозначно

На днях оккупированную Евпаторию посетила чешская делегация, которая якобы состоит из представителей общественных и деловых кругов. В МИД Украины такой визит осудили, зато в чешском внешнеполитическом ведомстве говорят, что эта поездка имела "исключительно частный, а не официальный характер, и чехи не нарушали чешские законы".

Как пишут крымские СМИ, в состав чешской делегации вошли представители торговой палаты города Усти-над-Лабем, общественные деятели и члены Чешского союза борцов за свободу. По информации чешских ресурсов, Крым также посетили бывший заместитель председателя Коммунистической партии Чехии и Моравии Йозеф Скала, писательница Ленка Прочазкова и бывший военный медик Марек Обртел.

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Во время визита гости из Чехии, в частности, заявили, что рассматривают возможность организации поездок туристических групп из Чехии в оккупированный Крым. По их словам, одной из точек такого экскурсионного маршрута, куда будут приезжать на отдых чехи, может стать Евпатория.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали посещение оккупированного Крыма со стороны "отдельных граждан Чехии" незаконным. Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что большинство участников так называемой чешской делегации уже не впервые нарушает украинские законы относительно визитов в оккупированный Крым. Дипломаты напомнили, что за нарушение порядка въезда на оккупированные территории предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

По данным украинского МИД, среди визитеров в оккупированный Крым были и лица из числа руководства так называемого "Мирового совета подкарпатских русинов". К слову, с ними недавно встречался президент Чехии Милош Земан.

"К сожалению, это является еще одним подтверждением того, что эта организация действует в русле и, очевидно, под руководством Кремля, с целью дестабилизации ситуации в Украине", – подчеркнули в МИД.

Кроме того, в министерстве с беспокойством выделили обсуждения с представителями российской оккупационной власти вопрос об "отладка поездок туристических групп" из Чехии в оккупированный Крым.

Это было бы прямым нарушение режима санкций ЕС. Поэтому призываем компетентные органы Чешской Республики проверить указанную информацию и в случае ее подтверждения, принять соответствующие меры к лицам, которые призывают к нарушению санкций или уже их нарушают. Также ожидаем, что в целом действия упомянутых лиц получат осуждение со стороны соответствующих чешских органов и чешской общественности,

- отметили в МИД Украины.

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Зато в чешском министерстве иностранных дел ничего незаконного в действиях своих соотечественников не увидели. В ведомстве говорят, что этот визит не был официальным, а был частным, поэтому никакие чешские законы не нарушает. В то же время в чешском МИДе призвали своих граждан уважать во время путешествий законы зарубежных стран, в частности Украины, передает Radio Praha.

"Чешская дипломатия в течение длительного времени не рекомендует гражданам совершать туристические поездки в Крым, которые нарушают законы Украины. Крым аннексировала Россия весной 2014 года. Украина, как и ранее, считает его своей территорией", – отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Зузана Штихова.

Добавим сейчас в Чехии продолжается расследование в отношении 20 граждан страны. Их подозревают в участии на стороне пророссийских боевиков в войне на Донбассе.