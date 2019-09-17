Група громадян Чехії відповідала окупований Крим: у МЗС країни відреагували неоднозначно

Цими днями до окупованої Євпаторії завітала чеська делегація, яка нібито складається з представників громадських і ділових кіл. У МЗС України такий візит засудили, натомість у чеському зовнішньополітичному відомстві кажуть, що ця поїздка мала "виключно приватний, а не офіційний характер, і чехи не порушували чеські закони".

Як пишуть кримські ЗМІ, до складу чеської делегації увійшли представники торгової палати міста Усті-над-Лабем, громадські діячі та члени Чеського союзу борців за свободу. За інформацією чеських ресурсів, до Криму також завітали колишній заступник голови Комуністичної партії Чехії та Моравії Йозеф Скала, письменниця Лєнка Прочазкова та колишній військовий медик Марек Обртел.

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Під час візиту гості з Чехії, зокрема, заявили, що розглядають можливість організації поїздок туристичних груп з Чехії до окупованого Криму. За їхніми словами, однією з точок такого екскурсійного маршруту, куди будуть приїжджати на відпочинок чехи, може стати Євпаторія.

У Міністерстві закордонних справ України назвали відвідини окупованого Криму з боку "окремих громадян Чехії" незаконним. Також у зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що більшість учасників так званої чеської делегації вже не вперше порушує українські закони щодо візитів до окупованого Криму. Дипломати нагадали, що за порушення порядку в’їзду на окуповані території передбачено не лише адміністративну, але й кримінальну відповідальність.

За даними українського МЗС, у серед візитерів до окупованого Криму були й особи з числа керівництва так званої "Світової ради Підкарпатських русинів". До слова, з ними нещодавно зустрічався президент Чехії Мілош Земан.

"На жаль, це є ще одним підтвердженням того, що ця організація діє в руслі та, очевидно, під керівництвом Кремля, з метою дестабілізації ситуації в Україні", – підкреслили у МЗС.

Крім того, у міністерстві із занепокоєнням виокремили обговорення з представниками російської окупаційної влади питання щодо "налагодження поїздок туристичних груп" з Чехії до окупованого Криму.

Це було б прямим порушення режиму санкцій ЄС. Тому закликаємо компетентні органи Чеської Республіки перевірити зазначену інформацію та, у разі її підтвердження, вжити відповідних заходів до осіб, які закликають до порушення санкцій або уже їх порушують. Також очікуємо, що загалом дії згаданих осіб отримають засудження з боку відповідних чеських органів і чеської громадськості,

– наголосили в МЗС України.

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Натомість у чеському міністерстві закордонних справ нічого незаконного у діях своїх співвітчизників не побачили. У відомстві кажуть, що цей візит не був офіційним, а був приватним, тому жодні чеські закони не порушує. Водночас у чеському МЗС закликали своїх громадян поважати під час подорожей закони зарубіжних країн, зокрема України, передає Radio Praha.

"Чеська дипломатія протягом тривалого часу не рекомендує громадянам здійснювати туристичні поїздки до Криму, що порушують закони України. Крим Крим анексувала Росія навесні 2014 року. Україна, як і раніше, вважає його своєю територією", – зауважила прессекретарка зовнішньополітичного відомства Зузана Штіхова.

Додамо зараз в Чехії триває розслідування щодо 20 громадян країни. Їх підозрюють в участі на боці проросійських бойовиків у війні на Донбасі.