Президент Чехії обговорив з лідерами русинів "більшу автономію" українського Закарпаття

Президент Чехії Мілош Земан прийняв делегацію "Світової ради підкарпатських русинів". Лідери організації пожалілися на утиски русинів в Україні та обговорили з Земаном питання "більшої автономії Закарпатської області в Україні".

Про це з посиланнями на чеські ЗМІ повідомила "Радіо Свобода".

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Варто одразу зазначити, що деякі учасники делегації – лідери організації, які обговорювали із Земаном "автономію Закарпаття" – відомі тісними контактами з Росією й підтримують її агресію проти України.

Серед інших учасників зустрічі у резиденції президента було семеро осіб, серед них Василь Джуган – голова Світової ради підкарпатських русинів у Чехії, його заступник Михайло Тяско, а також Дмитро Сидор, православний священник УПЦ (МП), засуджений у 2012 році в Україні (на три роки умовно) за звинуваченнями в сепаратизмі.

Учасники зустрічі повідомили, що передали чехам вітання, зокрема, від мера Ужгорода Богдана Андріїва і заступника голови Закарпатської обласної ради Петра Грицика. Зустріч було проведено з нагоди 100-річчя початку перебування Підкарпатської Русі (нинішнього Закарпаття) у складі Чехословаччини.

Зазначається, що заступник голови Світової ради підкарпатських русинів Михайло Тяско під час зустрічі наголосив, що "українська влада досі не визнає та не поважає мову та культуру русинів". У відповідь чеський президент "пообіцяв русинам обговорити їхні проблеми з українським президентом Володимиром Зеленським".

Згідно з даними останнього українського перепису, який було проведено у 2001 році, русинами себе назвали 10 тисяч закарпатців, а це 0,8% від населення області. Відтак державний комітет статистики України не виділяє русинів і їхній діалект як окремі національність і мову.

Водночас частина русинів із політичних міркувань вважає себе "окремою нацією", а офіційні цифри про кількість громади називає суттєво заниженими.