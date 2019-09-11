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      Президент Чехии обсудил с лидерами русинов "большую автономию" украинского Закарпатья

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      Земан и Михаил Тяско
      Земан и Михаил Тяско / Фото из открытых источников

      Президент Чехии Милош Земан принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов". Лидеры организации пожаловались на притеснения русинов в Украине и обсудили с Земаном вопрос "большей автономии Закарпатской области в Украине".

      Об этом со ссылкой на чешские СМИ сообщило "Радио Свобода".

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      Стоит сразу отметить, что некоторые участники делегации – лидеры организации, обсуждали с Земаном "автономии Закарпатья" – известны тесными контактами с Россией и поддерживают ее агрессию против Украины.

      Среди других участников встречи в резиденции президента было семь человек, среди них Василий Джуган – председатель Всемирного Совета подкарпатских русинов в Чехии, его заместитель Михаил Тяско, а также Дмитрий Сидор, православный священник УПЦ (МП), осужденный в 2012 году в Украине (на три года условно) по обвинению в сепаратизме.

      Участники встречи сообщили, что передали чехам приветствия, в частности, от мэра Ужгорода Богдана Андрииву и заместителя председателя Закарпатского областного совета Петра Грицика. Встреча была проведена по случаю 100-летия начала пребывания Подкарпатской Руси (нынешнего Закарпатья) в составе Чехословакии.

      Отмечается, что заместитель председателя Всемирного совета подкарпатских русинов Михаил Тяско во время встречи подчеркнул, что "украинская власть до сих пор не признает и не уважает язык и культуру русинов". В ответ чешский президент "пообещал русинам обсудить их проблемы с украинским президентом Владимиром Зеленским".

      Согласно данным последней украинской переписи, которая была проведена в 2001 году, русинами себя назвали 10 тысяч закарпатцев, а это 0,8% от населения области. Поэтому государственный комитет статистики Украины не выделяет русинов и их диалект как отдельные национальность и язык.

      В то же время часть русинов из политических соображений считает себя "отдельной нацией", а официальные цифры о количестве общины называет существенно заниженными.

      blog_ava
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      Теги: Новости Закарпатья Чехия Новости Украины Новости политики
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