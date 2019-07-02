20 громадян Чехії ймовірно воювали на Донбасі на боці Росії, – посол
У Чехії триває розслідування щодо причетності 20 громадян країни до участі у війні на сході України на боці окупантів.
Посол України в Чехії Євген Перебийніс зазначив, що наразі уже відбувся суд стосовного одного з 20 чехів, пише "Голос України". Його визнали винним.
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Євген Перебийніс додав, що вирок був умовний, але незважаючи на це, прецедент є. Посол пояснив, що довести вину досить складно, адже зазвичай доказовою базою стають дописи та світлини у соціальних мережах, а також свідченнях окремих людей.
Перебийніс наголосив, що тема виявлення громадян Чехії, які воювали проти України, "дуже чутлива", тож чеські правоохоронні органи "не люблять багато розповідати, в який спосіб це відбувається".
Російська Федерація наразі не перебуває у розслабленому стані, а постійно посилює свою готовність до наступальних дій в Україні. Країна-агресор може завдати удару з трьох напрямків, де зосереджено найбільше її військ. Олександр Данилюк розповів, що РФ регулярно посилює свою готовність до нападу на Україну ще з 2014 року.