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      20 громадян Чехії ймовірно воювали на Донбасі на боці Росії, – посол

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / ghall.com.ua

      У Чехії триває розслідування щодо причетності 20 громадян країни до участі у війні на сході України на боці окупантів.

      Посол України в Чехії Євген Перебийніс зазначив, що наразі уже відбувся суд стосовного одного з 20 чехів, пише "Голос України". Його визнали винним.

      Важливо: Українські військові знищили десятки окупантів у червні: фото

      Євген Перебийніс додав, що вирок був умовний, але незважаючи на це, прецедент є. Посол пояснив, що довести вину досить складно, адже зазвичай доказовою базою стають дописи та світлини у соціальних мережах, а також свідченнях окремих людей.

      Перебийніс наголосив, що тема виявлення громадян Чехії, які воювали проти України, "дуже чутлива", тож чеські правоохоронні органи "не люблять багато розповідати, в який спосіб це відбувається".

      Російська Федерація наразі не перебуває у розслабленому стані, а постійно посилює свою готовність до наступальних дій в Україні. Країна-агресор може завдати удару з трьох напрямків, де зосереджено найбільше її військ. Олександр Данилюк розповів, що РФ регулярно посилює свою готовність до нападу на Україну ще з 2014 року.

      окуповані території донбас оос війна на донбасі схід
      Карта окупованих територій на Донбасі: 24 канал

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Чехія
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