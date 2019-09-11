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      МЗС України викликало посла Чехії для роз'яснень скандальної зустрічі Земана з русинами

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      Зустріч президента Чехії Мілоша Земана з представниками русинів.
      Зустріч президента Чехії Мілоша Земана з представниками русинів. / Фейсбуксторінка Михайла Тяска

      Міністерство закордонних справ України викликало посла Чехії Радека Матулу для роз'яснень щодо зустрічі президента Чехії Мілоша Земана з представниками русинів.

      Чеський дипломат заперечив будь-які заклики з боку Чехії щодо русинської автономії на Закарпатті та підтвердив підтримку територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Чеська сторона підготує щодо цього офіційну інформацію.

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      В МЗС України наголосили, що надалі рішуче реагуватимуть на будь-які спроби ставити під сумнів суверенітет та територіальну цілісність України.

      Напередодні Президент Чехії Мілош Земан прийняв делегацію "Світової ради підкарпатських русинів". Лідери організації поскаржилися на утиски русинів в Україні та обговорили з Земаном питання "більшої автономії Закарпатської області в Україні". Деякі учасники делегації відомі тісними контактами з Росією та підтримують її агресію проти України.

      Скільки громадян України вважають себе русинами? За даними останнього українського перепису у 2001 році, русинами себе назвали 10 тисяч закарпатців, тобто 0,8% від населення області. Тож державний комітет статистики України не виділяє русинів і їхній діалект як окремі національність і мову. При цьому частина русинів із політичних міркувань вважають себе "окремою нацією", а офіційні цифри про розмір громади називають суттєво заниженими.

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      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Чехія Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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