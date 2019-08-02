Скільки жителів Закарпаття мають паспорт Угорщини: шокуюча цифра

Близько 300 тисяч жителів Закарпатської області мають громадянство Угорщини. Українці отримали паспорт цієї країни незаконно, адже в нашій державі заборонене подвійне громадянство.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос не назвав точну цифру закарпатців з угорським громадянством, оскільки це "розкриє засоби і методи", за допомогою яких військова прокуратура збирає докази, пише "Новое время".

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Щодо угорців у Закарпатті – ці цифри налічують до 10% населення Закарпаття. Порахуйте, скільки це – понад 1,2 мільйона проживають на території Закарпаття, ось понад 120 тисяч. А за опрацьованими нами даними – до 300 тисяч громадян України отримали угорські паспорти,

– наголосив Матіос.

Військовий прокурор відзначив, що дані про наявність подвійного громадянства збираються для ідентифікації тих українців, які мають доступ до державної таємниці або перебувають на офіційних постах. Тому, якщо вони вчинять якісь злочини, до них будуть проведені подальші процесуальні дії з урахуванням отриманої інформації.

Що відомо про скандал з угорськими паспортами?У вересні 2018 року спалахнув скандал між Україною та Угорщиною через надання українцям угорського громадянства. У мережу потрапило відео, де мешканці закарпатського Берегова отримують громадянство та присягають на вірність Угорщині. Новоспеченим підданим Угорщини рекомендували приховувати факт подвійного громадянства від української влади.



Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що видача угорських паспортів не суперечить законам України. Проте видачу їх на території України припинили.



Зі свого боку глава МЗС України Павло Клімкін зазначив, що проблема скандалу з видачею угорських паспортів у Береговому полягає не тільки в самому факті видання документів, а й у вимогах приховати це від української влади.