У МЗС України назвали основну загрозу через плани Угорщини на Закарпатті

Українсько-угорські стосунки псуються не через Україну. Кінцевою метою політики возз’єднання територій прем'єра Угорщини Віктора Орбана є створення угорського анклаву на території України.

Так званий іредентизм (політика возз'єднання територій), який засліпив угорського прем’єра, створює проблеми також і для інших країн ЄС, про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови МЗС Єгор Божок, пише "Голос Америки".

Дивіться також: Спілка угорців видала газету із картою Закарпаття у складі Угорщини

Божок зазначив, що Київ не погоджується з кінцевою метою політики іредентизму уряду Орбана, а саме "створенням угорського анклаву на території України".

Ключовою розбіжністю між Києвом та Будапештом зараз є те, що ми називаємо тих, хто мешкає в Закарпатській області громадянами України угорського походження, а Будапешт вважає їх угорцями, що мешкають на території Закарпаття. І тут я підкреслюю – Закарпаття, навіть не Закарпатської області України,

– пояснив дипломат.

Виконувач обов’язків глави МЗС зазначив, що цього Угорщині вдалось добитись у Сербії. Водночас таким намірам наразі протидіють Словаччина та Румунія.

Зазначимо, проугорські депутати на Закарпатті балотуються до Верховної Ради за мажоритарними округами. МЗС України закликало угорську владу утриматись від поїздок на Закарпаття до завершення виборів, щоб не робити агітації кандидатам у депутати. Проте, угорська делегація все одно приїхала. В Україні це вважають демонстрацією неповаги до партнерських стосунків.

Що відбувається між Україною та Угорщиною?Україна та Угорщина мають дуже натягнуті відносини через угорську національну меншину на Закарпатті. Загострення почалося у 2017 році після прийняття Україною освітнього закону, де обов'язковою нормою освіти є вивчення української державної мови. Будапешт наполягав на скасуванні цієї норми та пригрозив блокувати всілякі спроби України інтегруватися до ЄС та НАТО. Проте, Київ відкинув усі звинувачення.



Після цього був скандал із роздачею угорських паспортів, яке відбувалася прямо через посольство Угорщини у місті Берегово. Це суперечить законам України, тому МЗС оголосило угорського посла персоною нон-ґрата (небажаною особою).