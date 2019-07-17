Делегація Угорщини приїхала на Закарпаття незважаючи на заклики України

15-16 липня на Закарпаття прибули дві делегації з Угорщини, зокрема міністр закордонних справ Петер Сіярто. Напередодні МЗС України закликало владу Угорщини до завершення виборчого процесу утриматись від поїздок на Закарпаття та інших заходів, що можуть розцінюватись як агітація.

Керівник Офісу президента України Вадим Пристайко заявив, що українська сторона була готова до зустрічі з представниками Угорщини після виборів.

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"На жаль, нас угорська сторона не почула і вирішила робити так, як вона робить вже певний час. Я вважаю, що ця практика є неприпустимою", – наголосив Пристайко. Він додав, що Офіс президента та МЗС України вживатимуть заходів для того, аби подібні ситуації не повторювались.

Загалом у Міністерстві закордонних справ України занепокоєнні діями влади Угорщини, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя перед парламентськими виборами. Саме через це Україна закликала утриматись від поїздок на Закарпаття представників Угорщини. Парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.

Окрім того лідер угорської радикальної партії "Йоббік" Томаш Шнайдер відвідав Закарпаття 9 травня. Під час свого візиту він заявив про необхідність автономії для регіону.

Напередодні: Угорщина озвучила умови для зняття вето на переговори між Україною та НАТО

Чому між Україною та Угорщиною розгорівся конфлікт?Конфлікт між Україною та Угорщиною триває вже понад рік. Спочатку Угорщина заблокувала зустрічі в межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набув чинності 28 вересня 2017 року.



Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.



Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.



Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула. Угорські консульства припинили і не будуть відновлювати процедуру видачі угорського громадянства українцям на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві.