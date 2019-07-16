МЗС України із закликом звернулось до Угорщини через вибори

Міністерство закордонних справ України занепокоєнні діями влади Угорщини, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя перед парламентськими виборами.

Прес-службі МЗС України повідомила, що стурбованість виникла через зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з головою Товариства угорської культури Закарпаття Василем Брензовичом в Будапешті.

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Окрім цього, офіційні особи Угорщини відвідують Закарпаття з публічними заявами агітаційного характеру на підтримку Брензовича та інших кандидатів у депутати.

Вважаємо такі дії угорської сторони порушенням дипломатичних канонів і духу добросусідства. Українська сторона залишає за собою право на кроки для запобігання втручання Угорщини у внутрішні справи України,

– наголосили у МЗС.

Міністерство закликало владу Угорщини до завершення виборчого процесу утриматись від поїздок на Закарпаття та інших заходів, що можуть розцінюватись як агітація.

Хто такий Василь Брензович? Голова Товариства угорської культури Закарпаття. На виборах 2014 року потрапив до Верховної Ради за списком "Блока Петра Порошенка". У 2019 році балотується як самовисуванець на Закарпатті.

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