Лідер угорської радикальної партії заявив про необхідність автономії для Закарпаття
Лідер угорської радикальної партії "Йоббік" Томаш Шнайдер відвідав Закарпаття, під час свого візиту він заявив про необхідність автономії для регіону.
Відео свого візиту він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
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В ньому угорський політик розповів, що його начебто запросили у гості жителі закарпатського села Мужієво. Та поскаржились, що ґрунтову дорогу у селі встелили камінням із Мужієвського золоторудного родовища та побоюються радіації.
Зазначимо, що Шнайдер пообіцяв повідомити про цей випадок угорську пресу та прибрати каміння. Раніше ж інвестор вже пообіцяв вивезти відходи до 15 травня. При цьому, за словами журналістів Muckachevo.net, жодної радіації у селі ніколи не фіксувалося.
Крім цього, лідер "Йоббіка" заявив, що для Закарпаття є вкрай необхідною автономія – щоб розв'язувати будь-які питання швидко. Він переконаний, що це також дозволить регіону отримати й економічну самостійність, аби "гроші залишались на місці, а не йшли в Київ".
Проте за підсумками 2017 року Закарпатська область на 73% є дотаційною, тому слова угорця виглядають відвертим популізмом, наголосили у місцевому виданні.
Що відомо про партію "Йоббік"?Угорська праворадикальна партія націоналістичного спрямування. Тамтешні політики часто спекулюють на питаннях автономії Закарпаття, особливо напередодні виборів до Європарламенту. Деякі її члени вже є персонами нон-ґрата в Україні, саме через претензії на Закарпаття та зазіхання на територіальну цілісність України.