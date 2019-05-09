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      Лидер венгерской радикальной партии заявил о необходимости автономии для Закарпатья

      99 Читати новину українською
      Лидер партии "Йоббик" Томаш Шнайдер
      Лидер партии "Йоббик" Томаш Шнайдер / theworldnews.net

      Лидер венгерской радикальной партии "Йоббик" Томаш Шнайдер посетил Закарпатье, во время своего визита он заявил о необходимости автономии для региона.

      Видео своего визита он опубликовал на своей странице в Facebook, отметили в издании Mukachevo.net.

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      В нем венгерский политик рассказал, что его как будто пригласили в гости жители закарпатского села Мужиево. И пожаловались, что грунтовую дорогу в селе высыпали камнями с Мужиевского золоторудного месторождения и опасаются радиации.

      Mezővári

      MEZŐVÁRI - Miért égetően fontos az erős területi autonómia a Kárpát-medencei magyarság számára? Egy konkrét beruházás példáján mutatom be:

      Опубліковано Sneider Tamás Вівторок, 7 травня 2019 р.

      Отметим, что Шнайдер пообещал сообщить об этом случае в венгерскую прессу и убрать камни. Ранее же инвестор уже пообещал вывезти отходы до 15 мая. При этом, по словам местных журналистов, никакой радиации в селе никогда не фиксировалось.

      Кроме этого, лидер "Йоббика" заявил, что Закарпатью крайне необходима автономия – чтобы решать любые вопросы быстро. Он убежден, что это также позволит региону получить и экономическую самостоятельность, чтобы "деньги оставались на месте, а не шли в Киев".

      Однако по итогам 2017 года Закарпатская область на 73% является дотационной, поэтому слова венгра выглядят откровенным популизмом, отметили в местном издании.

      Что известно о партии "Йоббик"?Венгерская праворадикальная партия националистического направления. Местные политики часто спекулируют на вопросах автономии Закарпатья, особенно накануне выборов в Европарламент. Некоторые ее члены уже являются персонами нон-грата в Украине, именно из-за претензий на Закарпатье и посягательства на территориальную целостность Украины.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Венгрия
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