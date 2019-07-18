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      Спілка угорців видала газету із картою Закарпаття у складі Угорщини – МЗС

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      Закарпатська газета
      Закарпатська газета / Єгор Божок

      На Закарпатті спілка угорців видала газету, де зображена приналежність деяких територій України до Угорщини під сепаратистськими лозунгами. МЗС звернулося до правоохоронців.

      ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" в газеті "Карпаталія" опублікувала це фото із лозунгом "угорець, вставай!", передає заступник міністра внутрішніх справ Єгор Божок.

      До теми: Угорщина озвучила умови для зняття вето на переговори між Україною та НАТО

      Держслужбовець звернувся до Генеральної прокуратури та Служби безпеки задля розслідування цього інциденту.

      Винним може загрожувати обвинувачення у посяганні на територіальну цілісність України. За цією статтею закон передбачає покарання до трьох років обмеження волі чи ув'язнення.

      спілка угорців газета сепаратизм
      Газета спілки угорців / Фото Євгена Божка

      У яких відносинах Україна та Угорщина?Україна та Угорщина мають дуже натягнуті відносини через угорську національну меншину на Закарпатті. Загострення почалося у 2017 році після прийняття Україною освітнього закону, де обов'язковою нормою освіти є вивчення української державної мови. Будапешт наполягав на скасуванні цієї норми та пригрозив блокувати всілякі спроби України інтегруватися до ЄС та НАТО. Проте, Київ відкинув усі звинувачення.

      Після цього був скандал із роздачею угорських паспортів, яке відбувалася прямо через посольство Угорщини у місті Берегово. Це суперечить законам України, тому МЗС оголосило угорського посла персоною нон-ґрата (небажаною особою).

      Варто відзначити, що проугорські депутати на Закарпатті балотуються до Верховної Ради за мажоритарними округами. МЗС України закликало угорську владу утриматись від поїздок на Закарпаття до завершення виборів, щоб не робити агітації кандидатам у депутати. Проте, угорська делегація все одно приїхала. В Україні це вважають демонстрацією неповаги до партнерських стосунків.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Закарпаття Угорщина МЗС України
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