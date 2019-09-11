МИД Украины вызвал посла Чехии для разъяснений скандальной встречи Земана с русинами

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии Радека Матулу для разъяснений относительно встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями русинов.

Чешский дипломат опроверг любые призывы со стороны Чехии касательно русинской автономии на Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Чешская сторона подготовит относительно этого официальную информацию.

Узнайте, сколько жителей Закарпатья имеют паспорт Венгрии

В МИД Украины подчеркнули, что в дальнейшем будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Накануне Президент Чехии Милош Земан принял делегацию "Всемирного совета подкарпатских русинов". Лидеры организации пожаловались на притеснения русинов в Украине и обсудили с Земаном вопрос "большей автономии Закарпатской области в Украине". Некоторые участники делегации известны тесными контактами с Россией и поддерживают ее агрессию против Украины.

Сколько граждан Украины считают себя русинами?По данным последней украинской переписи 2001 года, русинами себя назвали 10 тысяч закарпатцев, то есть 0,8% от населения области. Поэтому государственный комитет статистики Украины не выделяет русинов и их диалект как отдельные национальность и язык. При этом часть русинов из политических соображений считают себя "отдельной нацией", а официальные цифры о размере общины называют существенно заниженными.