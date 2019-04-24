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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН

      В Чехии Украину назвали "фашистской", а Зеленского – "евреем": как ответил Киев

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Пресс-служба политика

      В эфире чешской радиостанции Český Rozhlas Plus обозреватель Ян Фингерленд назвал Владимира Зеленского "клоуном". Кроме того, на их сайте появилась расшифровка этого эфира под заголовком "Еврей, которым руководят украинские фашисты".

      Как убеждает Фингерленд, позиция Зеленского относительно украинских национальных вопросов является весьма нечеткой. Также он утверждает, что "украинский антисемитизм является высоким, а количество антиеврейских нападений растет". В то же время Украина является "примером восточноевропейского типа современного антисемитизма, который иногда является сильным и часто социально принятым, однако не мешает таким людям, как Зеленский, достичь вершины".

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      По убеждению автора публикации, Украина не имеет репутации, а народ выбрал "еврея Зеленского" только от безысходности, поскольку политика всех других президентов была безуспешной. Кроме того, он отметил, что Зеленский будет президентом только в том случае, если премьер-министром Украины станет еще один "еврейский политик" Владимир Гройсман. Следовательно, "Украина будет единственной страной в мире, где евреи занимают самые высокие должности".

      Посольство Украины в Чехии уже ответило на такой материал.

      "Уважаемые Český rozhlas Plus, Вы считаете, что такая статья является нормальной? Это отвратительно и мы ожидаем извинений", – написало диппредставительство в Twitter.

      По словам посла Украины в Чехии Евгения Перебейноса, они в редакцию пока обратились только так, однако, если так и не будет от них ответа, украинские дипломаты уже будут обращаться официально.

      К слову, Владимир Зеленский родился в еврейской семье в Кривом Роге.

      Что стоит знать про Зеленского: смотрите видео

      После того, как ЦИК обработала 100% бюллетеней, победу на выборах президента Владимир Зеленский получил с 73,22% голосов, значительно опередив действующего украинского гаранта Петра Порошенко (24,45%). Кстати, в голосовании приняли участие 18 миллионов 63 тысячи 850 граждан Украины. Ранее высшее руководство Чехии поздравило Зеленского с победой на выборах и выразило уверенность в плодотворном сотрудничестве.

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      Вибори, президент, результати, Порошенко, Зеленський, ЦВК
      Каковы результаты выборов в Украине

      В своей предвыборной программе бывший шоумен, в частности, пообещал сделать Украину страной, где бизнес "можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах за одну секунду". Также в "Украине мечты" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку".

      Что еще обещает сделать Зеленский в должности президента? Лидер "Квартала 95" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".


      Каковы обещания Владимира Зеленского

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Медиа Скандал Чехия
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