Президент Чехії назвав Крим російським

Президент Чехії Мілош Земан назвав український півострів Крим російським.

А ще запросив до президентського палацу представників кримської проросійської організації "Къырым бирлиги", повідомляє видання Denik N.

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Чому представників саме цієї організації запросили на святкування – у чеського президента так і не пояснили. А пропагандисти вже встигли похвалитись міжнародним візитом і подякувати Чехії за підтримку.

"Президент Чехії Мілош Земан – європейський політик, який визнав Крим частиною Російської Федерації. Чеська Республіка – дружня нашій країні держава", – мовиться у повідомленні прокремлівської організації у фейсбук.

Зауважимо, що речник чеського президента Їржі Овчачек не заперечив той факт, що Земан назвав Крим російським. "Люди мають різні думки. Я пережив 1980-ті, тоді нас змушували мати одну думку. Я не хочу такого знову", – прокоментував він.

Натомість очільник чеського МЗС Томаш Петршичек висловився проти запрошення проросійських активістів. А також пояснив, що консультації з його відомством щодо запрошень у президентський палац зазвичай не ведуться.

"Къырым бирлиги" відіграє важливу роль у пропагандистських ЗМІ РФ, висловлюючи підтримку Москві на противагу меджлісу кримськотатарського народу. Євросоюз організацію не визнає.

Зазначимо, що у вересні Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-й сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем. Співрозмовники висловили обопільну зацікавленість в активізації політичного діалогу між двома країнами.