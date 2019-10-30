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      Президент Чехії назвав Крим російським

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      Президент Чехії Мілош Земан
      Президент Чехії Мілош Земан / promaminky.wordpress.com

      Президент Чехії Мілош Земан назвав український півострів Крим російським.

      А ще запросив до президентського палацу представників кримської проросійської організації "Къырым бирлиги", повідомляє видання Denik N.

      Зверніть увагу! Група громадян Чехії відвідала окупований Крим: у МЗС країни відреагували неоднозначно

      Чому представників саме цієї організації запросили на святкування – у чеського президента так і не пояснили. А пропагандисти вже встигли похвалитись міжнародним візитом і подякувати Чехії за підтримку. 

      "Президент Чехії Мілош Земан – європейський політик, який визнав Крим частиною Російської Федерації. Чеська Республіка – дружня нашій країні держава", – мовиться у повідомленні прокремлівської організації у фейсбук.

      Зауважимо, що речник чеського президента Їржі Овчачек не заперечив той факт, що Земан назвав Крим російським. "Люди мають різні думки. Я пережив 1980-ті, тоді нас змушували мати одну думку. Я не хочу такого знову", – прокоментував він. 

      Натомість очільник чеського МЗС Томаш Петршичек висловився проти запрошення проросійських активістів. А також пояснив, що консультації з його відомством щодо запрошень у президентський палац зазвичай не ведуться.

      "Къырым бирлиги" відіграє важливу роль у пропагандистських ЗМІ РФ, висловлюючи підтримку Москві на противагу меджлісу кримськотатарського народу. Євросоюз організацію не визнає. 

      Зазначимо, що у вересні Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-й сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем. Співрозмовники висловили обопільну зацікавленість в активізації політичного діалогу між двома країнами.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини Криму Анексія Криму Чехія
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