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      Президент Чехии назвал Крым российским

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      Президент Чехии Милош Земан
      Президент Чехии Милош Земан / promaminky.wordpress.com

      Президент Чехии Милош Земан назвал оккупированный украинский полуостров Крым российским.

      А еще пригласил в президентский дворец представителей крымской пророссийской организации "Къырым бирлиги", сообщает издание Denik N.

      Обратите внимание! Группа граждан Чехии посетила оккупированный Крым: в МИД страны отреагировали неоднозначно

      Эта структура играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа. Евросоюз организацию не признает. Почему представителей именно этой организации пригласили на празднование – у президента Чехии не объяснили.

      Зато сами же пропагандисты уже успели похвастаться международным визитом и поблагодарить Чехию за поддержку.

      "Президент Чехии Милош Земан – европейский политик, который признал Крым частью Российской Федерации. Чешская Республика – дружественное нашей стране государство", – говорится в сообщении прокремлевской организации в фейсбук.

      Заметим, что представитель чешского президента Иржи Овчачек не отрицал тот факт, что Земан назвал Крым российским. "Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, тогда нас заставляли иметь одну мысль. Я не хочу такого снова", – прокомментировал он.

      Зато глава чешского МИД Томаш Петршичек высказался против приглашения пророссийских активистов. А также пояснил, что консультации с его ведомством по приглашениям в президентский дворец обычно не ведутся.

      Отметим, что в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем. Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога между двумя странами.

      blog_ava
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      30 октября
      1305
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Чехия
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