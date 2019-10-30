Президент Чехии назвал Крым российским

Президент Чехии Милош Земан назвал оккупированный украинский полуостров Крым российским.

А еще пригласил в президентский дворец представителей крымской пророссийской организации "Къырым бирлиги", сообщает издание Denik N.

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Эта структура играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа. Евросоюз организацию не признает. Почему представителей именно этой организации пригласили на празднование – у президента Чехии не объяснили.

Зато сами же пропагандисты уже успели похвастаться международным визитом и поблагодарить Чехию за поддержку.

"Президент Чехии Милош Земан – европейский политик, который признал Крым частью Российской Федерации. Чешская Республика – дружественное нашей стране государство", – говорится в сообщении прокремлевской организации в фейсбук.

Заметим, что представитель чешского президента Иржи Овчачек не отрицал тот факт, что Земан назвал Крым российским. "Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, тогда нас заставляли иметь одну мысль. Я не хочу такого снова", – прокомментировал он.

Зато глава чешского МИД Томаш Петршичек высказался против приглашения пророссийских активистов. А также пояснил, что консультации с его ведомством по приглашениям в президентский дворец обычно не ведутся.

Отметим, что в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем. Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога между двумя странами.